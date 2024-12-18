توقعات مفاجئة حول سعر الدولار من فيتش.. ما مصير الجنيه؟

استبعدت شركة فيتش سوليوشنز احتمالية استمرار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري إلى ما يتجاوز حاجز 50 جنيهًا، مستندة إلى تحسن معنويات المستثمرين، إلى جانب تدخلات السوق التي تسهم في استقرار سعر الصرف، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

توقعات بنمو الاقتصاد المصري

أفادت فيتش سوليوشنز أن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بنسبة 3.7% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مشيرة إلى أن مصر ليست في صدد إلغاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، نظرًا لأهميته في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وتسهيل وصول البلاد إلى مصادر التمويل الخارجي وإتاحة الدولار، مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

توقعات إيجابية للنمو في العام المقبل

توقعت الشركة تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 5.1%، ويعزى هذا النمو إلى عوامل عدة، أبرزها:

عودة الملاحة البحرية لطبيعتها في البحر الأحمر، مما يسهم في تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة تدفق الدولار.

زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة تحسن البيئة الاستثمارية.

انخفاض تكلفة الاقتراض، ما يخفف الضغوط على المالية العامة ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

توقعات بشأن أسعار الفائدة والتضخم

خفضت فيتش توقعاتها بشأن خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، فبدلاً من التوقعات السابقة بتخفيض 1200 نقطة أساس، توقعت أن يقتصر الخفض على 900 نقطة أساس فقط خلال عام 2025، وجاء هذا التعديل في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والزيادة المؤقتة في أسعار السلع والخدمات.

أما بالنسبة للتضخم، فتوقعت فيتش أن ينخفض التضخم السنوي في مصر إلى مستوى 16% بحلول فبراير 2025، مستفيدة من تأثير فترة الأساس، ما يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية نسبيًا خلال الفترة المقبلة.

عجز الحساب الجاري.. مؤشرات إيجابية

فيما يخص الحساب الجاري، توقعت فيتش تقلص عجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بعجز قدره 6.8% في العام المالي 2023/2024.

وساهم في هذا التحسن:

تعافي تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.

تراجع إيرادات قناة السويس، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لعرقلة تحسن الحساب الجاري، بفضل تعافي القطاعات الأخرى.

اتساع العجز التجاري، لكنه بقي تحت السيطرة بفضل جهود الحكومة المصرية في تعزيز الصادرات وخفض الواردات.

تُعد توقعات فيتش سوليوشنز مؤشرًا إيجابيًا يعكس إمكانية تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، لا سيما في ظل تحسن ثقة المستثمرين الدوليين، توقعات تعافي تدفقات النقد الأجنبي، وانخفاض التضخم تدريجيًا. ومن المتوقع أن يكون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد، مع التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

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