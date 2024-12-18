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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

العملات الاجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-12-2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار تغيرات طفيفة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، مسجلًا أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما أدنى سعر في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

رصد “الموجزتحديث سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك في مصر.

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سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 50.7254 جنيه للشراء و50.8633 جنيه للبيع، بتراجع نسبته 0.02%.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع، بانخفاض بنسبة 0.02%.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع، بتراجع نسبته 0.02%.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 50.76 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع، بانخفاض بنسبة 0.02%.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، بزيادة بنسبة 0.02%.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع، بتراجع بنسبة 0.03%.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.79 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، بتراجع بنسبة 0.11%.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، بتراجع بنسبة 0.03%.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، بزيادة طفيفة بنسبة 0.04%.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، بزيادة نسبتها 0.01%.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع، بتراجع بنسبة 0.02%.

سعر الدولار اليوم في البنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الإسكندرية 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع، بتراجع بنسبة 0.15%.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع، بتراجع بنسبة 0.06%.

سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

  • سعر اليورو اليوم: 53.2889 جنيه للشراء، 53.4647 جنيه للبيع
  • سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 64.483 جنيه للشراء، 64.7194 جنيه للبيع
  • سعر اليوان الصيني اليوم: 6.9627 جنيه للشراء، 6.9833 جنيه للبيع
  • سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.8757 جنيه للشراء، 57.0404 جنيه للبيع
  • سعر كرونة الدنمارك اليوم: 7.1433 جنيه للشراء، 7.1677 جنيه للبيع
  • سعر الدينار الكويتي اليوم: 164.91 جنيه للشراء، 165.29 جنيه للبيع
  • سعر الريال السعودي اليوم: 13.5176 جنيه للشراء، 13.5639 جنيه للبيع
  • سعر الدينار الأردني اليوم: 71.4442 جنيه للشراء، 71.6688 جنيه للبيع
  • سعر الدينار البحريني اليوم: 134.4076 جنيه للشراء، 134.916 جنيه للبيع

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