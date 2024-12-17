بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في مصر

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 ارتفاعًا طفيفًا، إذ سجلت معظم الأعيرة صعودًا ملحوظًا وسط حالة من الترقب في السوق المحلي والعالمي.

سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

يأتي هذا التذبذب في سعر الذهب المحلي بعد أن ارتفع خلال الأسبوع الماضي وسجل اعلى مستوى عند 3880 جنيه للجرام، قبل أن يقلص مكاسبه مع نهاية الأسبوع، ولكنه استطاع أن يحافظ على تداولاته فوق المستوى 3800 جنيه للجرام.

سعر الذهب والسبائك اليوم

ينشر “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024, حسب منصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 4354.25 جنيهًا للبيع و4331.5 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة قدرها 5.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 22 اليوم مستوى 3991.5 جنيهًا للبيع و3970.5 جنيهًا للشراء، بارتفاع بلغ 5.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

صعد سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3810 جنيهات للبيع و3790 جنيهًا للشراء، ليسجل زيادة بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 3265.75 جنيهًا للبيع و3248.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بنحو 4.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2540 جنيهًا للبيع و2526.75 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3.25 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 12 اليوم مستوى 2177.25 جنيهًا للبيع و2165.75 جنيهًا للشراء، بارتفاع بلغ 2.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم 1632.75 جنيهًا للبيع و1624.25 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة بقيمة 2.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 30480 جنيهًا للبيع و30320 جنيهًا للشراء، بزيادة بلغت 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

تراجع سعر أوقية الذهب اليوم إلى 2655.13 دولار للبيع و2654.86 دولار للشراء، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 0.25 دولار.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

ارتفعت أسعار السبائك الذهبية اليوم بشكل ملحوظ، وجاءت على النحو التالي:

سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: بلغ 4,425.71 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24: سجل 22,098.57 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24: حقق 44,197.14 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: وصل إلى 88,394.29 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: بلغ 110,492.86 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: سجل 441,971.43 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24: حقق 1,097,928.57 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: وصل إلى 4,389,714.29 جنيهًا.

من جهة أخرى فقد شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجع محدود مع بداية الأسبوع وهو الأمر الذي ساعد على تحرك الذهب المحلي في اتجاه عرضي، بالإضافة إلى تحركات الذهب العالمي المحدودة مع بداية اليوم بسبب انتظار الأسواق لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

تترقب الأسواق هذا الأسبوع حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وذلك بعد أن ارتفع خلال الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى له، ولكن تظل تحركات سعر الصرف ضمن توقعات رئيس الوزراء الذي أشار إلى أن سعر الصرف سيتحرك صعوداً وهبوطاً بمعدل 5% خلال الفترة القادمة.

ساعد هذا سعر الذهب المحلي على الارتفاع، ولكن حركة سعر الذهب العالمي سيكون لها تأثير على المدى القصير خاصة مع مراقبة الأسواق لما سيصدر من توقعات للبنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير هذا العام بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وما سيكون لهذا من تأثير كبير على سعر الذهب العالمي.

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