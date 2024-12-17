أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في السوق المحلي

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-12-2024 تراجعاً بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالأسعار السابقة، مع انخفاض محدود في سعر الذهب عالميًا، يأتي هذا التراجع بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، والذي يُعد من أبرز الأحداث المؤثرة على حركة الذهب.

وترصد الموجز اسعار الذهب اليوم في السوق المحلي والعالمي

أسعار الذهب في مصر اليوم

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم على النحو التالي:

عيار 24: سجل 4331.5 جنيهاً للشراء و4354.25 جنيهًا للبيع.

عيار 22: سجل 3970.5 جنيها للشراء و3970.5 جنيها للبيع

عيار 21: بلغ 3790 جنيها للشراء و3810 جنيها للبيع

عيار 18: وصل إلى 3248.5 جنيهاً للشراء و3265.75 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب: بلغ 30440 جنيهاً.



أداء الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب العالمي بشكل محدود مع بداية تداولات الأسبوع، حيث سجلت أونصة الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.4%، لتصل إلى أعلى مستوى عند 2662 دولاراً للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح اليوم البالغ 2648 دولاراً. ويتم التداول حالياً عند مستوى 2657 دولاراً للأونصة.

جاء هذا الأداء بعد تراجع الذهب في جلستين متتاليتين خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلقت التداولات دون مستوى 2650 دولاراً للأونصة. ومع ذلك، تمكن المعدن الأصفر من الحفاظ على التداول فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً، وهو مؤشر إيجابي لاستقرار الأسعار.

الذهب

ترقب الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي

تركز الأسواق المالية هذا الأسبوع على اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأنظار تتجه نحو تصريحات رئيس البنك الفيدرالي، جيروم باول، التي ستحدد ما إذا كان هذا الخفض هو الأخير أم سيُبقي البنك على الفائدة ثابتة لفترة لمواجهة التضخم.

تأثير السياسة النقدية على أسعار الذهب

قرارات البنك الفيدرالي وتوجهاته المستقبلية تلعب دوراً رئيسياً في تحديد مسار أسعار الذهب عالمياً، ومع توقعات بتغير معدلات التضخم نتيجة لتولي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، قد تشهد الأسواق تقلبات إضافية في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

تحليل جولد بيليون

وفقاً لتحليل شركة جولد بيليون، فإن الأسواق تترقب بشكل كبير نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، حيث من المتوقع أن تؤثر تصريحات البنك على اتجاهات المستثمرين. هذا يجعل الذهب في وضع حساس أمام أي تغييرات في السياسة النقدية.

نصيحة للمستثمرين

ينصح الخبراء بمراقبة الأسواق بعناية، خاصة فيما يتعلق بتصريحات البنك الفيدرالي وتوجهاته، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الذهب.

مع التقلبات المستمرة، يعد الذهب استثماراً آمناً في الأوقات الاقتصادية غير المستقرة، ولكن من الضروري اتخاذ القرارات بناءً على تحليلات دقيقة للسوق.

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