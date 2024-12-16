سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم.. يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث عن سعر الجنيه الذهب، والذي شهد حالة من الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، وذلك على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميًا.

ويهتم كثير من المستثمرين خلال الفترة الأخيرة بـ سعر الجنيه الذهب، كونه وسيلة فعّالة لحفظ الأموال، ويتميز بانخفاض تكاليف مصنعيته مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى، مما يجعله خيارًا مفضلًا للراغبين في الاستثمار في الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يستعرض “الموجز” آخر تحديث أسعار الذهب بما في ذلك سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 30600 جنيهًا للبيع و30440 جنيهًا للشراء، مسجلًا صعودًا قدره 80 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

صعد سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 4371.5 جنيهًا للبيع و4348.5 جنيهًا للشراء، مسجلًا ارتفاعًا قدره 11.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

زاد سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 4007.25 جنيهًا للبيع و3986.25 جنيهًا للشراء، مسجلًا ارتفاعًا قدره 10.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3825 جنيهًا للبيع و3805 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة قدرها 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 3278.5 جنيهًا للبيع و3261.5 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 8.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2550 جنيهًا للبيع و2536.75 جنيهًا للشراء، بارتفاع 6.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم إلى 2185.75 جنيهًا للبيع و2174.25 جنيهًا للشراء، بصعود قدره 5.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1639.25 جنيهًا للبيع و1630.75 جنيهًا للشراء، مسجلًا بارتفاع قدره 4.25 جنيه.

سعر أوقية الذهب اليوم

تراجع سعر أوقية الذهب اليوم إلى 2661.94 دولارًا للبيع و2661.67 دولارًا للشراء، بتراجع قدره 1 دولار.

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