تحديث سعر الدولار الآن.. ارتفاع هائل بمنتصف التعاملات

تحديث سعر الدولار الآن.. سجلت العملة الأمريكية ارتفاعًا جديدًا خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17-12-2024، في البنوك المصرية، ليواصل صعوده متأثرًا بتزايد الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلي.

ويأتي تحديث سعر الدولار الآن في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين والمستهلكين لحركة أسعار العملات الأجنبية، نظرًا لتأثير الدولار المباشر على أسعار السلع والخدمات، وخاصة المستوردة منها.

تحديث سعر الدولار الآن

ويعكس تحديث سعر الدولار الآن بعد ارتفاع حالة من التقلبات التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي، بالتزامن مع تطورات اقتصادية محلية وعالمية، منها تغيرات السياسة النقدية وتوجهات البنوك المركزية، ويُعد هذا التحرك مؤشرًا مهمًا يُراقبه المتعاملون في السوق لمعرفة توقعات المرحلة المقبلة.

الموجز ينقل لكم عبر التقرير التالي تحديث سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات الثلاثاء الموافق 17-12-2024، والذي جاء على النحو التالي:

تحديث سعر الدولار الآن

سعر الدولار في الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار اليوم في الكويت الوطني، مقابل الجنيه اليوم لنحو 50.89 جنيه للشراء، و 50.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 50.75 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 50.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر، نحو 50.75 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 50.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.75 جنيهًا للشراء، ونحو 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بقيمة 50.90 جنيه للشراء، و 50.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في ميد بنك (MID Bank)

وبلغ سعر الدولار اليوم في ميد بنك (MID Bank)، مقابل الجنيه اليوم نحو 50.89 جنيه للشراء، و 50.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي

وبلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي، نحو 50.79 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 50.89 جنيه.

تحديث سعر الدولار الآن

سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي الكويتي، نحو 50.79 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 50.89 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه اليوم نحو 50.76 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 50.86 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه اليوم نحو 50.76 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 50.86 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية، نحو 50.75 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 50.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وقفز سعر الدولار في بنك القاهرة عند 50.75 جنيهًا للشراء، ونحو 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

ارتفع سعر الدولار في بنك QNB الأهلي عند 50.77 جنيهًا للشراء، ونحو 50.87 جنيه للبيع.

إقرأ أيضًا:

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17-12-2024 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك

بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في مصر