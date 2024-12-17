أسعار العملات الاجنبية .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه.. يبحث العديد من الأفراد والمستثمرين عن سعر الدولار مقابل الجنيه الذي شهد حالة من الارتفاع الطفيف في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

رصد “الموجز” تحديث سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-12-2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 50.7501 جنيهًا للشراء و50.8869 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.74 جنيهًا للشراء و50.84 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حقق بنك مصر سعر الدولار عند 50.74 جنيهًا للشراء و50.84 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل بنك الإسكندرية سعر الدولار عند 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل بنك قناة السويس سعر الدولار عند 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

سجل بنك SAIB سعر الدولار عند 50.74 جنيهًا للشراء و50.84 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

حقق البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار عند 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

سجل كريدي أجريكول سعر الدولار عند 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار عند 50.80 جنيهًا للشراء و50.90 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل بنك الكويت الوطني NBK سعر الدولار عند 50.74 جنيهًا للشراء و50.84 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجل المصرف العربي الدولي AIB سعر الدولار عند 50.74 جنيهًا للشراء و50.84 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل المصرف المتحد سعر الدولار عند 50.74 جنيهًا للشراء و50.84 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

حقق البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار عند 50.79 جنيهًا للشراء و50.89 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.84 جنيهًا للشراء و50.93 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل بنك الاستثمار العربي AIB سعر الدولار عند 50.83 جنيهًا للشراء و50.93 جنيهًا للبيع.

ارتفاع سعر الدولار في مصر

تترقب الأسواق هذا الأسبوع حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وذلك بعد أن ارتفع خلال الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى له، ولكن تظل تحركات سعر الصرف ضمن توقعات رئيس الوزراء الذي أشار إلى أن سعر الصرف سيتحرك صعوداً وهبوطاً بمعدل 5% خلال الفترة القادمة.

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار العملات اليوم الثلاثاء كالتالي:

سعر اليورو اليوم: 53.3718 ج.م للشراء – 53.6497 ج.م للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 64.4041 ج.م للشراء – 64.6709 ج.م للبيع

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.9669 ج.م للشراء – 6.9865 ج.م للبيع

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.8438 ج.م للشراء – 57.0226 ج.م للبيع

سعر كرونة الدنمارك اليوم: 7.1552 ج.م للشراء – 7.1922 ج.م للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم: 164.9231 ج.م للشراء – 165.4483 ج.م للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 13.5336 ج.م للشراء – 13.5799 ج.م للبيع

سعر الدينار الأردني اليوم: 71.4791 ج.م للشراء – 71.702 ج.م للبيع

سعر الدينار البحريني اليوم: 134.4731 ج.م للشراء – 134.9786 ج.م للبيع.

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‎سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2024 مقابل الجنيه المصري