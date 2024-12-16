‎سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدولار اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الارتفاع الطفيف في مستهل التعاملات, بينما تفاوت سعر البيع والشراء بين مختلف البنوك.

سعر الدولار اليوم

يستعرض “الموجز” سعر الدولار اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.7296 جنيه للشراء.

50.8692 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "CIB"

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في المصرف المتحد

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي "QNB"

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني "NBK"

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

50.77 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي "AIB"

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي "AIB"

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

جاء متوسط أسعار العملات في البنوك اليوم كالتالي:

سعر اليورو اليوم: 53.2762 جنيه للشراء، 53.4279 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 64.0464 جنيه للشراء، 64.282 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.9713 جنيه للشراء، 6.9917 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.8469 جنيه للشراء، 57.1204 جنيه للبيع.

سعر كرونة الدنمارك اليوم: 7.1434 جنيه للشراء، 7.1654 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 164.7706 جنيه للشراء، 165.2777 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 13.5149 جنيه للشراء، 13.5613 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 71.4501 جنيه للشراء، 71.8491 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 134.4364 جنيه للشراء، 134.8421 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15-12-2024 في البنوك