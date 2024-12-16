ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم في مصر.. يلامس 51 جنيهًا

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، 16 ديسمبر 2024، ارتفاعًا جديدًا في البنوك السوق السوداء، حيث لامس حاجز 51 جنيهًا، وسط استمرار البنوك في تحديث أسعار الصرف بشكل لحظي.

سعر الدولار في السوق السوداء

سعر الشراء: 51.02 جنيه مصري

سعر البيع: 50.61 جنيه مصري

أفضل البنوك لتداول الدولار اليوم

أفضل بنك للشراء: البنك العقاري المصري العربي بسعر 50.82 جنيه.

أفضل بنك للبيع: المصرف المتحد بسعر 50.84 جنيه.

يستعرض “الموجز” سعر الدولار اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين

البنك المركزي المصري: سعر الشراء 50.869 جنيه، سعر البيع 50.73 جنيه.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 50.84 جنيه، سعر البيع 50.74 جنيه.

بنك مصر: سعر الشراء 50.85 جنيه، سعر البيع 50.75 جنيه.

بنك القاهرة: سعر الشراء 50.87 جنيه، سعر البيع 50.77 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء 50.91 جنيه، سعر البيع 50.82 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): سعر الشراء 50.86 جنيه، سعر البيع 50.76 جنيه.

بنك HSBC: سعر الشراء 50.94 جنيه، سعر البيع 50.84 جنيه.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء 50.88 جنيه، سعر البيع 50.78 جنيه.

البنك الأهلي القطري (QNB): سعر الشراء 50.9 جنيه، سعر البيع 50.8 جنيه.

كريدي أجريكول: سعر الشراء 50.91 جنيه، سعر البيع 50.81 جنيه.

بنك البركة: سعر الشراء 50.85 جنيه، سعر البيع 50.75 جنيه.

البنك المصري الخليجي: سعر الشراء 50.89 جنيه، سعر البيع 50.79 جنيه.

المصرف المتحد: سعر الشراء 50.94 جنيه، سعر البيع 50.84 جنيه.

بنك الكويت الوطني (NBK): سعر الشراء 50.9 جنيه، سعر البيع 50.8 جنيه.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء 50.84 جنيه، سعر البيع 50.74 جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): سعر الشراء 50.86 جنيه، سعر البيع 50.76 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي: سعر الشراء 50.82 جنيه، سعر البيع 50.72 جنيه.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء 50.9 جنيه، سعر البيع 50.8 جنيه.

بنك قناة السويس: سعر الشراء 50.93 جنيه، سعر البيع 50.83 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء 50.86 جنيه، سعر البيع 50.76 جنيه.

البنك الأهلي اليوناني: سعر الشراء 50.94 جنيه، سعر البيع 50.84 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء 50.94 جنيه، سعر البيع 50.84 جنيه

أسعار العملات اليوم في البنوك

جاء متوسط أسعار العملات في البنوك اليوم كالتالي:

سعر اليورو اليوم: 53.2762 جنيه للشراء، 53.4279 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 64.0464 جنيه للشراء، 64.282 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.9713 جنيه للشراء، 6.9917 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.8469 جنيه للشراء، 57.1204 جنيه للبيع.

سعر كرونة الدنمارك اليوم: 7.1434 جنيه للشراء، 7.1654 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 164.7706 جنيه للشراء، 165.2777 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 13.5149 جنيه للشراء، 13.5613 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 71.4501 جنيه للشراء، 71.8491 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 134.4364 جنيه للشراء، 134.8421 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15-12-2024 في البنوك