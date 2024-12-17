جنون الأخضر..سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 بالبنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا مع تحركات طفيفة في أسعار البيع والشراء بالبنوك والسوق السوداء.

أفضل سعر للشراء

البنك الأهلي الكويتي: 50.82 جنيه مصري

أفضل سعر للبيع

البنك الأهلي اليوناني: 50.82 جنيه مصري

سعر الدولار في البنوك المصرية

يستعرض “الموجز” سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

البنك المركزي المصري:

الشراء: 50.887 جنيه

البيع: 50.75 جنيه

البنك الأهلي المصري:

الشراء: 50.84 جنيه

البيع: 50.74 جنيه

سعر الدولار اليوم

بنك مصر:

الشراء: 50.84 جنيه

البيع: 50.74 جنيه

بنك القاهرة:

الشراء: 50.83 جنيه

البيع: 50.73 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

الشراء: 50.91 جنيه

البيع: 50.82 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

الشراء: 50.86 جنيه

البيع: 50.76 جنيه

بنك HSBC:

الشراء: 50.91 جنيه

البيع: 50.82 جنيه

بنك الإسكندرية:

الشراء: 50.85 جنيه

البيع: 50.75 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB):

الشراء: 50.85 جنيه

البيع: 50.75 جنيه

بنك كريدي أجريكول:

الشراء: 50.88 جنيه

البيع: 50.78 جنيه

بنك البركة:

الشراء: 50.85 جنيه

البيع: 50.75 جنيه

البنك المصري الخليجي:

الشراء: 50.84 جنيه

البيع: 50.74 جنيه

المصرف المتحد:

الشراء: 50.84 جنيه

البيع: 50.74 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

الشراء: 50.84 جنيه

البيع: 50.74 جنيه

المصرف العربي الدولي:

الشراء: 50.84 جنيه

البيع: 50.74 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB):

الشراء: 50.86 جنيه

البيع: 50.76 جنيه

البنك العقاري المصري العربي:

الشراء: 50.84 جنيه

البيع: 50.74 جنيه

بنك الاستثمار العربي:

الشراء: 50.9 جنيه

البيع: 50.8 جنيه

بنك قناة السويس:

الشراء: 50.88 جنيه

البيع: 50.78 جنيه

البنك الأهلي الكويتي:

الشراء: 50.819 جنيه

البيع: 50.76 جنيه

البنك الأهلي اليوناني:

الشراء: 50.91 جنيه

البيع: 50.82 جنيه

بنك التنمية الصناعية:

الشراء: 50.91 جنيه

البيع: 50.82 جنيه

السعر في السوق السوداء

سعر الشراء: 51.08 جنيه مصري

سعر البيع: 50.67 جنيه مصري

التغير عن الأمس: ارتفاع بمقدار 0.07 جنيه مصري (آخر سعر أمس: 51.01 جنيه مصري)

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