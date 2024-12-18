دافئة في الليالي الشتوية.. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة

نقدم لكم في هذا التقرير من موقعنا الموجز طريقة عمل كيكة البرتقال الهشه اللذيذة وذلك بالإضافة إلى نكهة ورائحة وشكل لا مثيل له.

تعتبر طريقة عمل كيكة البرتقال الهشه اللذيذة من أفضل وصفات الكيك المطلوبة وتعد أسهل وأسرع الكيكات التي تعتمد على تحضيرها ربة المنزل وذلك لتواجد مكوناتها ويسر تحضيرها في مطبخ المنزل وعلاوة على كل ذلك طعمها الشهي شهي.

لذا سنتعرف فيما يلي على كيفية تحضير كيكة البرتقال الهشه بمقادير وخطوات تحضير بمنتهى الدقة بهدف الوصول إلى كيكة شهية ناجحة من أول مرة.

كيكة البرتقال الشهية

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة بالخلاط

مقادير الوصفة:

كوب وربع عصير برتقال طازج.

2 كوب ونصف دقيق متعدد الاستخدامات.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب زيت.

كوب ونصف سكر.

ملعقة بشر قشر برتقال.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

خطوات تحضير كيكة البرتقال الشهية من الألف للياء:

أولا في الخلاط ضعي البيض وعليه قليل من بشر قشر البرتقال ليضيف نكهة إضافية بدلاً من الفانيلا.

وبعدها يضاف السكر، ثم يخفق لحين تتكون الفقاعات، ثم يضاف الزيت ويخفق المزيج جيداً.

وبعد ذلك في وعاء عميق ضعي المكونات الجافة مع بعضها البعض (الدقيق والملح والبيكنج بودر) ويخلط جيداً.

ثم يسكب الدقيق على مزيج البرتقال والبيض، ثم يقلب بعدها برفق كي تتجانس المكونات وتختفي حبيبات الدقيق تماماً.

والآن أحضري صينية أي شكل مقاس 30 سم، وتدهن بالزبد أو الزيت وترش بقليل من الدقيق حتى تكون طبقة عازلة للا

للإلتصاق.

وفي هذه الخطوة يسكب خليط الكيك في الصينية أو القالب، ثم يخبز في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية.

ويترك الكيك داخل الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ويجب أيضا إختبار نضج الكيك بعصا خشبية إذا خرجت العصا وبها عجين فهذا يدل أنها مازالت تحتاج المزيد من التسوية.

وفي حين خروج العصا نظيفة هذا يدل ان الكيك قد نضجت تماماً، حينها تطفئ الفرن.

طريقة إعداد صوص البرتقال

يمكنك تحضير صوص يعطي مذاقاً رائعاً ومميزا وبنفس النكهة أيضاً، وهو يكون عبارة عن كوب من السكر البودرة وإضافة عليه قطرات من عصير البرتقال بالتدريج مع التقليب المستمر حتى تحصلي على مزيج متجانس من صوص لونه أصفر فاتح، يضاف الصوص إلى الكيك بعدما تبرد تماماً.

طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة والفريدة

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