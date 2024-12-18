أزمة في مانشستر يونايتد.. ماونت ومزراوي يغيبان عن مواجهة توتنهام وراشفورد يلوح بالرحيل

كشف نادي مانشستر يونايتد، عن موقف اللاعبين ماسون ماونت ونصير مزراوي، من المشاركة أمام توتنهام، في مباراة ربع نهائي كأس الرابطة للأندية الإنجليزية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان تم استبدال الثنائي ماونت ومزراوي، خلال مباراة الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، الذي أقيم في نهاية الأسبوع الماضي، حيث قال روبن أموريم بعد المباراة إنه كان لديه مخاوف بشأن لياقتهما البدنية.

ماسون ماونت ونصير مزراوي

ونجح مانشستر يونايتد، في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، للجولة الـ16 في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأكد الموقع الرسمي للنادي أن ماسون ماونت لن يشارك في المباراة بسبب إصابته، وهناك شكوك حول إمكانية مشاركة نصير مزراوي، حيث سيتم تقييم حالته خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي سياق أخر، أوضح ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، إلى إمكانية مغادرته الفريق في الموسم المقبل، وذلك بسبب التوتر الذي نشأ بينه وبين المدرب ديفيد أموريم.

وعبر ماركوس مع الكاتب هنري وينتر عبر منصة "إكس"، عن إحباطه لاستبعاده من مباراة الديربي، لكنه أضاف: "لقد حققنا الفوز، لذا دعونا نتطلع إلى الأمام".

وتابع، أنه أصبح أكثر قدرة على التعامل مع النكسات مع تقدم العمر، قائلاً: "لدي خياران، إما أن أستسلم وأبكي، أو أن أبذل قصارى جهدي في المرة القبلة التي تتاح لي فيها الفرصة".

وفيما يتعلق بمستقبله مع مانشستر يونايتد، أكد راشفورد، أنه مستعد لتحدٍ جديد، وعندما يقرر المغادرة، لن تكون لديه أي مشاعر سلبية تجاه مانشستر يونايتد".

وأكمل: "إذا كنت أعلم أن الوضع سيئ، فلن أسهم في تفاقمه، لقد رأيت كيف غادر اللاعبون الآخرون في الماضي، ولا أريد أن أكون مثلهم، عندما أغادر سأصدر بيانًا بذلك، وسأظل مشجعًا ليونايتد بنسبة 100%".

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

يستقبل ملعب توتنهام هوتسبير، مباراة فريق توتنهام ونظيره فريق مانشستر يونايتد، في إطار منافسات دور ربع النهائي، من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وستنطلق صافرة بداية المباراة غداً الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يتواجد فريق مانشستر يونايتد، في المركز الـ13 في ترتييب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة من 16 مباراة، فاز في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في مثلها، وتعادل في 4 مباريات.

بينما يحتل فريق توتنهام هوتسيبير المركز الـ 10 برصيد 23 نقطة، من 16 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 7 مباريات.

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