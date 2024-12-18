كشف النادي الأهلي، عن موقف علي معلول، لاعب الفريق الأول من المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي ببطولة دوري أبطال إفريقيا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان علي معلول، قد تعرض لإصابة عبارة عن قطع في وتر أكيليس، خلال مشاركته مع النادي الأهلي أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

علي معلول

موقف علي معلول من العودة للتدريبات ومستقبله في الأهلي

وأثير في الفترة الأخيرة جدل كبير حول مستقبل التونسي علي معلول، داخل القلعة الحمراء، حيث تمحورت النقاشات بين إمكانية قيده في قائمة يناير المقبل، أو إنهاء مسيرته مع الفريق وتوجيه الشكر له على السنوات الثماني التي قضاها مع الأهلي.

وابتعد علي معلول عن الملاعب والمشاركة مع فريق الأهلي لمدة 6 أشهر، ولكنه تعافي الآن بشكل كامل من إصابة وتر أكيلس، وبدأ الآن في العودة التدريجية إلى التدريبات الجماعية.

وكانت إدارة انادي الأهلي، لم تأخد خطوة القيد لـ علي معلول في قائمة الموسم الحالي، بسبب الإصالة التي ابعدته 6 أشهر، ولكنه أصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأكدت قناة الأهلي، أن علي معلول يخوض مرحلة تدريبية لزيادة اللياقة البدنية، حيث يؤدي تدريبات الجري حول الملعب، إلا أنه لم يحصل على الإشارة الخضراء من الجهاز الطبي للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتابعت أن علي معلول، يعمل على برنامج بدني يزيد من خلاله لياقته البدنية، نظرًا لابتعاده عن التدريبات الجماعية والمباريات حوالي 6 أشهر، على أن يشارك في التدريبات الجماعية خلال أسبوع أو 10 أيام، للاطمئنان على حالته الفنية قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية.

وينتظر على معلول، قيده في قائمة الأهلي أو البحث عن عروض جديدة حال الاستقرار على رحيله من القلعة الحمراء، وحينها ستقوم إدارة النادي بدفع الجزء المتبقي في عقد معلول ترضية له عن الفترة التي قضاها داخل النادي.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مع نظيره شباب بلوزداد، يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، فى السادسة مساءً، باستاد القاهرة الدولى، لـ بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

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