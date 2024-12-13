جلاسكو رينجرز يفرض التعادل علي توتنهام 1-1 بالدوري الأوروبي

انتهت أحداث مباراة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز ، بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

حاول كلا الفريقين تحقيق الفوز خلال المباراة ولكن شهد اللقاء تكافؤ كبير رغم التفوق التاريخي لتوتنهام في لقاءات الفريقين وبهذا التعادل يحتل فريق توتنهام المركز الـ9 برصيد 11 نقطة بينما يحتل فريق جلاسكو رينجرز المركز الـ 8 برصيد 11 نقطة.

توتنهام يتفوق ضد جلاسكو رينجرز

التقي الفريقين قبل لقاء الليلة في 4 مواجهات حيث حقق توتنهام الفوز في 3 مناسبات فيما فاز جلاسكو رينجرز في جولة واحدة وأحرز توتنهام خلال تلك المواجهات 10 أهداف فيم سجل جلاسكو رينجرز 7 أهداف.

موعد مواجهة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

مواجهة فريق توتنهام ضد نظيره جلاسكو رينجرز، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

يمكنك متابعة المباراة التي تجمع توتنهام ضد جلاسكو رينجرز، بمسابقة الدوري الأوروبي 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 1.

توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

تشكيل توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

يرصد الموجز تشكيل فريق توتنهام المتوقع ضد جلاسكو رينجرز وجاء كالأتي..

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: بيدرو بورو- كريستيان روميرو- فان دي فين- ديستني أودوجي.

وسط الميدان: يفيس بيسوما- بابا سار- كولوسيفسكي.

خط الهجوم: برينان جونسون- دومينيك سولانكي- سون هيونج مين.

تشكيل جلاسكو رينجرز ضد توتنهام

ضم تشكيل فريق جلاسكو رينجرز الإسكتلندي ضد نظيره فريق توتنهام الإنجليزي الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: الان مكجريجور

خط الدفاع : جميس تافيرنير- كونور جولدسون- جون لوندسترام- كالفن باسي

خط الوسط : بورنا باريسيتش - ريان جاك - أريبو

خط الهجوم : جلان كامارا - رايت - ريان كينت

اقرأ أيضا:

النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد عبدلله قبل مواجهة بطل المكسيك

جوردن واتسون لـ الموجز: مجموعة أوكلاند سيتي ملحمية وسعداء بمواجهة بايرن ميونخ







