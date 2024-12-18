قانون لجوء الأجانب في مصر .. صفحة جديدة بتاريخ إنسانية مصر

شدد الدكتور محمدى ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية عمل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، خاصة أنها ممثله عن وزارة الداخلية والعدل والمالية كما أتاح القانون بأن تستعين اللجنة بما تراه مناسباً والمتخصصين والمجتمع المدني، فالقانون جاء مرناً.

وقال أن قانون لجوء الأجانب سيعمل على ضبط وتنظيم وضع اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والالتزامات الدولية.

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ويُعد قانون لجوء الأجانب، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164 لسنة 2024 خطوة هامة تعكس التزام مصر العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، ويأتي كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية.

وحرصت مصر علي خروج هذا التشريع، لوضع إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، ولضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.

ولا يخفي علي أحد ما تشهده المنطقة من تفاقم بالاوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر. واستقبلت مصر الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة، سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوي العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجًا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.

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