آخرهم حريق المنيل.. حرائق فطرت قلوب المصريين بين المآسي والمفاجآت

حريق المنيل.. سلسلة الحرائق التي حدثت في الدولة خلال الفترة الماضية كانت من أصعب ما يمكن على قلوب الشعب الذي انفطر مما يحدث في الحريق من رحيل أسر بأكملها وتفحم الأشخاص، وتدمير المنازل والمحال وغيرها، فكانت آخر تلك السلسلة حريق المنيل الذي وقع مساء أمس وهز السوشيال ميديا ووجع قلوب المصررين.

يستعرض الموجز في التقرير التالي قصص مأساوية من أشهر حوادث الحرائق في مصر .

حريق المنيل

حريق المنيل جسد آخر سلسلة تلك الحرائق حتى الآن، إذ وقع حريق داخل وحدة سكنية في منطقة المنيل في مصر القديمة بالقاهرة، راح ضحية حريق المنيل أسرة كاملة مكونة من أربعة أشخاص بينهم طفلين، فيما جرى نقل الجثث إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

مأساة في حريق المنيل

التحريات أكدت أن الأم التي لقيت مصرعها في الشقة بمنطقة المنيل كانت تحتضن ابنتها الصغرى عند شرفة الشقة، إلا أن النيران طالتهما، سويا وتفحما معا، جّراء الحريق الذي قضى على كل تفصيلة بالشقة في دقائق معدودة.

الحماية المدنية

قوات الحماية المدنية استطاعت السيطرة على الحريق في غضون دقائق.

حريق أتوبيس الأقصر

حريق هائل شب منذ بضعة أيام أيضًا في أتوبيس يقل 46 شخصا على الطريق الصحراوي الغربي، التابع لمحافظة الأقصر، إذ كانت العناية الإلهية هي من حفظتهم من موت محقق.

سيارات الإسعاف تدخلت على الفور، وقوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق، وإخراج جميع الركاب دون أي ضحايا في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

حوادث الحرائق

حريق استديو الأهرام

شهد استديو الأهرام بمنطقة شارع الهرم مساء أمس كارثة مروعة، بعد إندلاع حريق ضخم، واشتعال عدد من لوكيشنات مسلسلات رمضان 2024، ومنها مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان.

وأعلنت وزارة الصحة حصيلة أعداد الإصابات جراء الحريق، وأكد مصادر مسئول بها أن عدد المصابين وصل إلى 12 مصابا من بينهم 6 من أفراد الحماية المدنية الذين كانوا يعكفون على عملية إخماد الحريق، بالإضافة إلى 3 من المدنيين.

حريق في منطقة المعصرة بحلوان

لقيت سيدة مصرعها وابنتيها في حريق شب في وحدة سكنية بمنطقة المعصرة بحلوان، وانتهى الحريق بتفحم ربة منزل وطفلتين صغيرتين.

كان سبب الحريق أن الأم أحضرت "قصعة"، وأشعلت بها النار حتى تستخدمها كمدفئة للمكان، لكن النار طالت أجزاء المنزل إلى أن تحولت الثلاث جثث إلى تفحم، في حين قالت الأم قبل مصرعها: " جبت خشب وولعت فيه داخل قصعة، وحطيت صفيح لأطهو عليه وجبة الإفطار، ونسيته وروحت في النوم".

حريق قصر نعمة

حريق شب في قصر نعمة بمنطقة المرج، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يحتوي على نشوب حريق داخل قصر نعمة في منطقة المرج، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الإطفاء، بعد إبلاغ قوات الحماية المدنية في القاهرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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