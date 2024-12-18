مستجدات الأوضاع في سوريا تستحوذ علي الاتصال الهاتفي بين ماكرون وأردوغان

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، آخر تطورات الأوضاع في دولة سوريا بعد سقوط نظام الأسد وتولي محمد البشير رئاسة الحكومة الانتقالية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ماكرون وأردوغان بشأن مستجدات الشأن السوري في أعقاب سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد وهروبه إلى سوريا.

مباحثات ماكرون وأردوغان

ومن جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية، إن ماكرون وأردوغان اتفقا على أن عملية الانتقال السياسي في سوريا يجب أن تحترم حقوق كل الطوائف في البلاد.

ماكرون

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن المحادثات الهاتفية بين إيمانويل ماكرون و رجب طيب أردوغان كشفت عن رغبتهما في حدوث انتقال سياسي سلمي وممثل لأطياف المجتمع، وفقا لمبادئ القرار 2254، واحترام الحقوق الأساسية لكل السوريين، في أقرب وقت ممكن، في إشارة إلى قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومن جانبه، أشاد أردوغان بإرسال بعثة دبلوماسية فرنسية إلى العاصمة السورية دمشق، وقالت الرئاسة التركية في منشور على منصة "إكس": "خلال الاتصال الهاتفي مع ماكرون، قال أردوغان إنه يشعر بالارتاح لقرار فرنسا إعادة فتح سفارتها في سوريا.

ماكرون يرحب بسقوط نظام الأسد

وكان ماكرون قد رحب بسقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وقال إن باريس ستظل ملتزمة بأمن الجميع في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون في منشور على منصة "إكس": "سقطت الدولة الهمجية، أخيرًا، أشيد بالشعب السوري وشجاعته وصبره، وفي هذه المرحلة من عدم اليقين، أتمنى لهم السلام والحرية والوحدة، وستظل فرنسا ملتزمة بأمن الجميع في الشرق الأوسط".

أردوغان: سنبذل جهودنا لبناء سوريا خالية من الإرهـاب

وفي تصريحات سابقة، قال أردوغان إن سوريا يجب أن يحكمها شعبها، وذلك عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، بعد سيطرة المعارضة المسـلحة علي الأراضي السورية.

وأضاف أردوغان أن الشعب السوري قام بثورة أصيلة وكللها بالنجاح وتنتظره أيام ناصعة البياض، متابعًا أن وحدة التراب والشعب السوريين مهمة جدًا، ومستطردًا أن من غير المعقول المخاطرة بها بدعوى وجود منظمة إرهـابية ما.

وأوضح أردوغان أن تركيا ستبذل قصارى جهدها للمساهمة في بناء دولة سوريا خالية من الإرهـاب، مضيفاً أن تركيا دافعت عن سلامة سوريا واستقرارها، منذ اليوم الأول للحـرب الأهلية التي بدأت عام 2011.

وأشار أردوغان إلى أنه لن يتم السماح لأي أحد بأن يقوم بتقسيم سوريا وتحويلها إلى مناطق صراع مرة أخرى، لسوريا، مضيفًا: "لن يتم السماح بتحول سوريا إلى منطقة لسـفك الدمـاء والصـراعات.

تركيا تدين التوغل الإسرائـيلي في سوريا

من ناحية آخري، أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، بشدة التوغل الإسرائـيلي في سوريا الذي ينتهك اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

وقالت وزارة الخارجية التركية: "ندين بشدة دخول إسرائـيل إلى المنطقة العازلة بين إسرائـيل وسوريا، في انتهاك لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974".

أردوغان

وتابعت: "في هذه الفترة الحساسة التي ظهرت فيها إمكانية تحقيق السلام والاستقرار الذي ظل الشعب السوري يتوق إليه منذ سنوات عديدة، تظهر إسرائـيل مرة أخرى عقليتها الاحتلالية".

وأكدت الخارجية السورية: "نجدد دعمنا دعمنا لسيادة سوريا ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها".

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