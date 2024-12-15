تركيا تعلن استعداها للتعاون العسكري مع الحكومة السورية الجديدة

أعلنت دولة تركيا استعدادها دعم السلطات السورية الجديدة في المجال العسـ كري الدفـ اعي إذا طلبت دولة سوريا ذلك.

وينشر “الموجز” تفاصيل إعلان تركيا استعدادها التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في وتقديم الدعم والتدريب العسـ كري لـ سوريا.

تركيا تعلن عن استعداها للتعاون العسـ كري مع سوريا

ومن جانبه، قال وزير دفاع تركيا يشار غولر إن تركيا مستعدة لتقديم الدعم للسلطات السورية الجديدة في المجال العسكري الدفاعي إذا طلبت سوريا ذلك.

وأضاف وزير دفاع تركيا: "أشارت الإدارة السورية الجديدة في بيانها الأول إلى أنها ستحترم جميع الوكالات الحكومية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، كما ذكرت على وجه التحديد أنه إذا تم العثور على أسلحة كيميائية، فإنها ستبلغ علنًا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالمعلومات التي تتلقاها، ونعتقد أنها ستفعل ذلك".

وزير دفاع تركيا

تركيا تعرض تقديم تدريب عسكري لـ سوريا

وتابع: "نعتقد أنه من الضروري أن نرى ماذا ستفعل القيادة الجديدة في دولة سوريا لاحقًا، ولابد من منحها فرصة، ولدينا اتفاقيات قائمة بشأن التدريب العسكري والتعاون مع العديد من الدول، وتركيا على استعداد لتقديم الدعم اللازم في هذا المجال".

من ناحية أخري، أعلن وزير داخلية تركيا، علي يرلي قايا، اليوم الأحد، أن 7621 سوريًا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن ومشرف ومنتظم" خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر الجاري.

وأوضح وزير داخلية تركيا، في منشور على منصة "إكس"، أن أعداد السوريين الذين عادوا بعد سقوط نظام الأسد شهدت زيادة ملحوظة، مع عودة 1259 شخصاً في 9 ديسمبر، و1669 في 10 ديسمبر، و1293 في 11 ديسمبر، و1553 في 12 ديسمبر، و1847 في 13 ديسمبر.

أردوغان: سنبذل جهودنا لبناء سوريا خالية من الإرهـاب

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أن تركيا ستبذل قصارى جهدها للمساهمة في بناء دولة سوريا خالية من الإرهـاب، مضيفاً أن تركيا دافعت عن سلامة سوريا واستقرارها، منذ اليوم الأول للحـرب الأهلية التي بدأت عام 2011.

وأشار أردوغان إلى أنه لن يتم السماح لأي أحد بأن يقوم بتقسيم سوريا وتحويلها إلى مناطق صراع مرة أخرى، لسوريا، مضيفًا: "لن يتم السماح بتحول سوريا إلى منطقة لسـفك الدمـاء والصـراعات.

تركيا تدين التوغل الإسرائـيلي في سوريا

من ناحية آخري، أدانت وزارة الخارجية التركية، الأسبوع الماضي، بشدة التوغل الإسرائـيلي في سوريا الذي ينتهك اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

وقالت وزارة الخارجية التركية: "ندين بشدة دخول إسرائـيل إلى المنطقة العازلة بين إسرائـيل وسوريا، في انتهاك لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974".

رئيس تركيا

وتابعت: "في هذه الفترة الحساسة التي ظهرت فيها إمكانية تحقيق السلام والاستقرار الذي ظل الشعب السوري يتوق إليه منذ سنوات عديدة، تظهر إسرائـيل مرة أخرى عقليتها الاحتلالية".

وأكدت الخارجية التركية: "نجدد دعمنا دعمنا لسيادة سوريا ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها".

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