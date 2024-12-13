أبرز المرشحين لتولي رئاسة وزراء إيمانويل ماكرون في فرنسا

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه من المقرر أن يعلن الرئيس، ماكرون إسم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد اليوم الجمعة، وهذا ما يجعله في مأزق كبير ويكشف الموجز في السطور التالية التفاصيل وأبرز المرشحين

من هم أبرز المرشحين

ليس لدى الرئيس الفرنسي إسما بعينه يرجحه لكن على الرغم من ذلك يرى محللون أن من بين المرشحين الأكثر حظا هم :السياسي فرانسوا بايرو البالغ من العمر 73 عاما، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، بعد أن مباحثات أجراها ماكرون مع جميع الأحزاب بإستثناء أقصى اليسار واليمين فيما يمكن إعتباره بمثابة محاولة لتشكيل أوسع حكومة ممكنة.

والمرشح الثاني هو رئيس الوزراء السابق برنار والمرشح الثالث هو وزير الدفاع السابق سيباستيان ليكورنو بينما أحتلت وزيرة الشراكة مع الأقاليم واللامركزية السابقة كاثرين فوتران المركز الرابع .

ماكرون يخلق أزمة سياسية

وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط” أن الرئيس ماكرون قد أشعل فتيل ألأزمة السياسية والمتمثلة في أن فرنسا قد تنهي العام الجاري دون حكومة مستقرة وبلا إقرار لميزانية 2025 وذلك بعد دعوته لإجراء إنتخابات مبكرة في يونيو ما تسبب في حالة إنقسام و إستقطاب حادداخل البرلمان

لكن الدستور يسمح بإجراءات خاصة لتجنب إغلاق حكومي على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من من شأن تلك الأزمة السياسية في فرنسا أن تصعيد حالة التدهور التي يواجهها بالأساس الإتحاد الأوروبي الذي يعاني من إنهيار الحكومة الإئتلافية في ألمانيا، وذلك قبل أسابيع من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

إسقاط الحكومة لإستغلال الصلاحيات

وكانت المعارضة في البرلمان قد عملت على رفعة الثقة عن رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه بعد تولى منصبه لمدة ثلاثة أشهر فقط على خلفية نزاع حول ميزانية التقشف.

وذلك على خلفية لجوئه إلى إستخدام صلاحيات دستورية خاصة لتمرير جزء من موازنة لم تحظ بالتأييد وسعت إلى توفير 60 مليار يورو لتقليص العجز.

وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن انهيار الحكومة «هو السبيل الوحيد الذي يتيحه لنا الدستور لحماية الفرنسيين من موازنة خطرة وغير عادلة بل وعقابية».

وكشفت مصادر إن ماكرون يعتزم تعيين رئيس جديد للوزراء في أقرب وقت ، قبل إحتفالات إعادة إفتتاح كاتدرائية نوتردام يوم السبت الذي سيحضره ترامب.

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