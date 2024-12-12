إيلون ماسك الفائز بصدارة أثرياء العالم ومراقب الحكومة الفيدرالية الأمريكية

تصدر الميلياردير، إيلون ماسك، قائمة أثرياء العالم متفوقاً، على الفرنسي" وارن بافيت، والأمريكي "جيڤ بيزوس"، التفاصيل يسردها الموجز في السطور التالية

سابقة هى الأولى من نوعها

كشفت وكالة «بلومبرج»، أن الملياردير "إيلون ماسك"، إستطاع أن يصبح أول شخص في العالم تتجاوز ثروته 400 مليار دولار.

ويعود الفضل في إحرازه لرقمه القياسي الجديد إلى بيع أسهم شركة «سبيس إكس»، ما زاد من ثروته بمقدار 50 مليار دولار تقريبا،لتصل إلى 439 مليار دولار.

حيث إرتفع سعر سهم «تسلا» بنسبة 65% وسط التوقعات بتسهيل القواعد الخاصة بالسيارات الكهربائية وإلغاء التسهيلات الضريبية لمنافسي الشركة.

بالإضافة إلى تسجيل مضاعفة قيمة شركة xAI للذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك، حيث وصلت القيمة إلى 50 مليار دولار بعدالانتخابات.



بالإضافة إلى إمتلاكه العديد من الشركات منها :

باي بال، وسبيس إكس، وتسلا موتورز، وسولار سيتي، وأوبن أيه آي، وذا بورنج كمباني، ونيورالينك، إلى جانب منصبه الجديد في الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة.

إختيار الرئيس

وفي سياق متصل فإن، "ماسك"، يستعد إلى خوض تجربة جديدة في حياته العملية في أواخر الشهر المقبل مع تولي إدارة الرئيسالأمريكي الجديد، مهامها حيث سيتولى، " ماسك" إدارة هيئة

"الكفاءة " بالشراكة مع الملياردير "فيفيك راماسوامي" وهي هيئة غير حكومية تهدف إلى إدارة "كفاءة الحكومة" وهى معنية بتقديم"المشورة والتوجيه" للبيت الأبيض بالتعاون مع مكتب الإدارة والميزانية والعمل على دفع الإصلاح الهيكلي على نطاق واسع، وخلق نهج ريادي غير مسبوق للحكومة .





ترامب يرفض أى ميزانيات لا يقرها ماسك

أخبر الرئيس المنتخب دونالد ترامب مجلة تايم في مقابلته مع شخصية العام أنه قد يرفض مشاريع قوانين الإنفاق المرسلة إليه من الكونجرسإذا لم تتوافق مع التخفيضات المنصوص عليها في خطة خفض التكاليف التي صاغها المستشاران

المليارديران إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي.



قد يمنح التهديد المحتمل الثنائي العصارة التي يحتاجان إليها لإجبار المشرعين على أخذ توصياتهم على محمل الجد، وتجنب عدم الأهمية التي واجهت العديد من أسلافهم.

الواقع أن هذا ليس بالأمر الجديد فهناك صراعات مصالح حقيقية بالنسبة لماسك، الذي حصلت شركاته الخاصة على أكثر من 15 مليار دولار في عقود فيدرالية تعود إلى عقد من الزمان، ومن المتوقع أن تحصل على مليارات أخرى في السنوات القادمة. وماسك، أغنى رجل في العالم وشخصية حاضرة في كل مكان في تخطيط ترامب للعودة إلى السلطة، بعيد كل البعد عن كونه لاعبا محايدا في التقاطع ذي الجيوبالعميقة بين الحكومة والشركاء من القطاع الخاص.

يقول ترامب: "أعتقد أن إيلون ماسك يضع مصلحة البلاد قبل مصلحة شركته فهو يعتبر هذا المشروع هو الأهم بالنسبة له، وأراد أن ينفذه. وأعتقد أنه من القلائل الذين يتمتعون بالمصداقية اللازمة لتنفيذه، ولكنه يضع مصلحة البلاد قبل مصلحة شركته، وقد رأيت ذلك من قبل".

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