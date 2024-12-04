قائمة أغنى رجال العالم لعام 2024.. إيلون ماسك في الصدارة

تمثل قائمة أغنى رجال العالم لعام 2024 نموذجًا للتفوق الاقتصادي، حيث تصدرها عدد من الشخصيات البارزة، خاصةً في مجالات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، ووفقًا لتقرير "فوربس"، بلغ عدد المليارديرات عالميًا 2781 شخصًا، بينما تصدر القائمة 10 أسماء يتقدمهم إيلون ماسك، ويستعرض الموجز تفاصيل أغني رجال العالم.

إيلون ماسك..الأول بثروة 343 مليار دولار

يتربع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، على قمة أغنى رجال العالم بثروة صافية تبلغ 343 مليار دولار، ماسك ليس فقط من أبرز المليارديرات، لكنه أيضًا أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في التكنولوجيا واستكشاف الفضاء، حيث تمثل شركاته قفزات هائلة في هذين المجالين.

جيف بيزوس.. ثاني أغنى رجال العالم

في المرتبة الثانية يأتي جيف بيزوس، مؤسس "أمازون"، بثروة تبلغ 229 مليار دولار، يشتهر بيزوس بأنه مبتكر التجارة الإلكترونية، وتضم ثروته حصة ملكية كبيرة في "أمازون" إلى جانب أصول أخرى، مثل صحيفة "واشنطن بوست" وأصول نقدية بقيمة 23.7 مليار دولار.

مارك زوكربيرج.. المرتبة الثالثة بثروة 203 مليارات دولار

مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" (فيسبوك سابقًا)، يحتل المركز الثالث بثروة تصل إلى 203 مليارات دولار، يعد زوكربيرج من بين أصغر المليارديرات على هذه القائمة، حيث قاد شركته لتصبح من أكبر منصات التواصل الاجتماعي عالميًا.

لاري إليسون وبرنارد أرنو

لاري إليسون: في المركز الرابع بثروة 200 مليار دولار،و يعد إليسون من مؤسسي شركة "أوراكل"، وهو أيضًا مستثمر كبير في شركة "تسلا" بقيمة 15.5 مليار دولار.

برنارد أرنو

يحتل المركز الخامس بثروة 168 مليار دولار، أرنو، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "LVMH"، يمثل أيقونة عالم الموضة والأزياء الفاخرة.

بيل جيتس.. رائد البرمجيات والمركز السادس

بيل جيتس، أحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت"، يحتل المركز السادس بثروة 164 مليار دولار، قصة نجاح جيتس بدأت أثناء دراسته في جامعة هارفارد، حيث قرر تطوير برامج جديدة للحواسيب، ليصبح لاحقًا أحد أبرز رجال الأعمال في مجال التكنولوجيا.

وارن بافيت.. أسطورة الاستثمارات

وارن بافيت، المستثمر الأمريكي الشهير، يحتل المركز السابع بثروة تصل إلى 151 مليار دولار، بدأ بافيت رحلته نحو الثروة في طفولته عبر توزيع الصحف، وأصبح لاحقًا من أعظم المستثمرين بفضل استراتيجيته الاستثمارية الناجحة.

ستيف بالمر وسيرجي برين

ستيف بالمر يحتل المركز الثامن بثروة 147 مليار دولار، بفضل عمله في "مايكروسوفت" واستثماراته الشخصية الناجحة.

سيرجي برين

في المركز التاسع بثروة 144 مليار دولار، برين، أحد مؤسسي "جوجل"، ساهم في ابتكار تقنيات بحث غيرت طريقة تفاعلنا مع الإنترنت.

لاري بيج.. عاشر أغنى رجال العالم

لاري بيج، الشريك المؤسس لشركة "جوجل" وعضو مجلس إدارة شركة "ألفابت"، يحتل المرتبة العاشرة بثروة صافية تبلغ 153 مليار دولار، يشتهر بيج بابتكاراته في مجال تحسين استخراج البيانات من الإنترنت.

التكنولوجيا.. المحرك الرئيسي للثروات

تعكس قائمة أغنى رجال العالم كيف أصبحت التكنولوجيا القوة المحورية في بناء الثروات الضخمة، من التجارة الإلكترونية إلى البرمجيات واستكشاف الفضاء، لعبت هذه المجالات دورًا كبيرًا في صعود المليارديرات إلى القمة.

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