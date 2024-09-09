كيف وصلت مصر للمركز الثاني في قائمة أغنى دول إفريقيا 2024؟

أظهرت دراسة حديثة أعدتها شركة "هينلي آند بارتنرز" للاستشارات الاستثمارية حول أغنى 10 دول في إفريقيا، أن القارة تضم حوالي 40 ألف مليونير، وتصدرت جنوب إفريقيا القائمة مع 37.4 ألف مليونير، و102 سنتي مليونير، وخمسة مليارديرات، بينما جاءت مصر في المركز الثاني بـ 15,600 مليونير، و52 سنتي مليونير، وسبعة مليارديرات، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

تصنيف أغنى دول إفريقيا

تضمنت الدراسة تقييم ثروات الأفراد ضمن ثلاث فئات:

المليونيرات الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار.

السنتي مليونيرات الذين يمتلكون أكثر من 100 مليون دولار.

المليارديرات الذين تتجاوز ثروتهم مليار دولار.

ووفقاً للدراسة، بلغ عدد المليونيرات في إفريقيا 135.2 ألف مليونير، و342 سنتي مليونير، و21 ملياردير.

قائمة أغنى دول إفريقيا

1- جنوب إفريقيا:

احتلت الصدارة بـ 37.4 ألف مليونير، و102 سنتي مليونير، وخمسة مليارديرات. ورغم هذا العدد الكبير، سجلت تراجعًا في نمو عدد المليونيرات بنسبة 27% بين عامي 2013 و2023.

2- مصر:

جاءت في المركز الثاني مع 15.6 ألف مليونير، و52 سنتي مليونير، وسبعة مليارديرات. وحققت نموًا في عدد المليونيرات بنسبة 22%. وتصدر قائمة مليارديرات مصر ناصف ساويرس بثروة بلغت 8.8 مليار دولار، يليه نجيب ساويرس بثروة قدرها 3.8 مليار دولار، وياسين منصور في المركز الأخير بـ 1.2 مليار دولار.

3- نيجيريا:

حلت في المركز الثالث بـ 8.2 ألف مليونير، و23 سنتي مليونير، وثلاثة مليارديرات، لكنها شهدت تراجعًا كبيرًا بنسبة نمو سالب 45%.

4- كينيا:

جاءت في المركز الرابع مع 7.2 ألف مليونير، و16 سنتي مليونير، ولا توجد مليارديرات، وحققت نموًا في عدد المليونيرات بنسبة 30%.

5- المغرب:

احتلت المركز الخامس بـ 6.8 ألف مليونير، و32 سنتي مليونير، وأربعة مليارديرات، مع نمو بنسبة 35%.

6- موريشيوس:

جاءت في المركز السادس بـ 5.1 ألف مليونير، و15 سنتي مليونير، دون وجود مليارديرات، لكنها حققت أعلى نسبة نمو في جذب أصحاب الأموال بنسبة 87% خلال العقد الماضي.

عائلات ساويرس ومنصور.. ثروات طائلة تدعم الاقتصاد المصري

صعدت مصر إلى المركز الثاني في قائمة أغنى دول إفريقيا لعام 2024، ويرجع هذا الإنجاز بشكل كبير إلى الثروات الضخمة لعائلتي ساويرس ومنصور، اللتين تعدان من أبرز العائلات المساهمة في الاقتصاد المصري.

تلعب عائلتا ساويرس ومنصور دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث تمتلكان استثمارات كبيرة في قطاعات متنوعة مثل الاتصالات، والإنشاءات، والصناعات الغذائية، والطاقة، وغيرها من المجالات. وتعد العائلتان من بين الأكثر ثراءً على مستوى القارة، مما ساهم في رفع ترتيب مصر في قائمة أغنى الدول الإفريقية.

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