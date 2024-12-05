هل يدق إسقاط الحكومة في فرنسا المسمار الأخير في نعش مستقبل ماكرون السياسي؟

تشهد دولة فرنسا تطورات سياسية خطيرة ومتلاحقة، خاصة بعد حجب البرلمان الفرنسي الثقة عن الحكومة الفرنسية، التي يقودها ميشال بارنييه.

ويأتي إسقاط الحكومة في فرنسا بعد 3 أشهر فقط على توليها مهامها في خطوة تعمق الأزمة السياسية في البلاد.

تفاصيل إسقاط الحكومة في فرنسا

وينشر “الموجز” في التقرير التالي، آخر التطورات في فرنسا بعد حجب البرلمان الفرنسي الثقة عن الحكومة الفرنسية، وتأثيره علي مستقبل ماكرون السياسي.

رئيس وزراء فرنسا

أعادت خطوة حجب البرلمان الفرنسي الثقة عن حكومة فرنسا في إعادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أزمة البحث عن رئيس وزراء جديد، وتضعه هو شخصيًا في ورطة جراء المطالبات باستقالته.

وأقرت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي، للمرة الأولى منذ أكثر من 60 عامًا، مذكرة حجب ثقة عن الحكومة اقترحها اليسار المتشدد وحصلت على دعم أقصى اليمين بزعامة مارين لوبان.

حجب الثقة عن رئيس الوزراء الفرنسي

وصوت نواب فرنسا من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء الفرنسي بارنييه وحكومته، بأغلبية 331 صوتًا من أصل 574، أي عدد أكبر بكثير من الغالبية المطلوبة، وتم الإطاحة بالحكومة الفرنسية التي لم تدم سوى نحو ثلاثة أشهر، وتكون هذه المرة الأولى يتم فيها الاطاحة بحكومة فرنسية عبر مذكرة حجب ثقة منذ سقوط حكومة جورج بومبيدو في 1962.

وبهذا التصويت، تصبح حكومة بارنييه الأقصر في تاريخ الجمهورية الخامسة لـ فرنسا، حيث تم تشكيلها في سبتمبر الماضي.

رئيس وزراء فرنسا يقدم استقالته لـ ماكرون

من المنتظر أن يتوجه رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه، اليوم الخميس، إلى قصر الإليزيه، ليقدم استقالته واستقالة حكومته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد المصادقة على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة من قبل النواب.

جبهة اليسار في فرنسا تطالب ماكرون بالاستقالة

وعقب سحب الثقة من الحكومة، طالبت جبهة اليسار في فرنسا ماكرون بالاستقالة والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

ماكرون يؤكد أنه سيكمل باقي مدته حتى عام 2027

ومن جانبه، قال ماكرون إنه سيكمل باقي مدته حتى عام 2027 رغم دعوات المعارضة المتزايدة لرحيله وسط الاضطرابات، ورغم ذلك، سيحتاج ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد للمرة الثانية بعدما مني حزبه بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يوليو، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وأضاف ماكرون: "إنني هنا لأن الشعب الفرنسي انتخبني مرتين.. لا بد ألا نفزع الشعب بمثل هذه الأمور ولدينا اقتصاد قوي".

الرئيس ماكرون

ماكرون يتوجه بكلمة للفرنسيين اليوم

ومن جانبها، أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيتوجه بكلمة إلى الفرنسيين، مساء اليوم الخميس.

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