إسرائـ ـيل تتوغل عسـ ـكريا داخل سوريا وتقترب من حدود الأردن

زادت دولة إسرائـ ـيل من توغلها وتحركها العسـ ـكري داخل دولة سوريا، اليوم الأربعاء، وتمركزت في مواقع استراتيجية في ريف درعا.

وبدأت إسرائـ ـيل في توغلها داخل سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة فصائل المعارضة المسـ ـلحة علي البلاد، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة برئاسة محمد البشير.

آخر تحركات إسرائـ ـيل العسـ كرية داخل سوريا

وسلط “الموجز” الضوء في التقرير علي آخر تحركات إسرائـ ـيل العسـ كرية داخل سوريا، في ضوء تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن التوغل العسـ كري الإسـ ـرائــ يلي في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا مؤقت.

تحركات إسرائـ ـيل العسـ كرية داخل سوريا

ومن جانبه، توغلت إسرائـ ـيل بعمق 9 كيلومترات، اليوم الأربعاء، داخل ريف درعا في جنوب سوريا وذلك وفقًا لـ المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تفاصيل توغل إسرائـ ـيل بعمق 9 كيلومترات في سوريا

وكشف المرصد عن أن إسرائـ ـيل دخلت قرية كويا وسد الوحدة التاريخي القريب من الحدود السورية - الأردنية، وتمركزت في مواقع استراتيجية، وذلك بعد أن حذرت السكان بتسليم السلاح في المنطقة.

ولفت المرصد إلى أن إسرائـ ـيل قامت بإدخال الكتيبة 74 في محيط قرية صيدا، على الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا، في خطوة تُمثل اختراقاً جديداً ضمن منطقة جنوب سوريا

وأشار المرصد إلى أن التحرك العسـ كري لـ إسرائـ ـيل داخل سوريا يأتي في ظل توتر متزايد على الحدود السورية مع الجولان المحتل.

نتنياهو يعلق علي توغل إسرائـ ـيل في المنطقة العازلة في سوريا

وكان بنيامين نتنياهو قد علق علي التوغل العسـ ـكري في سوريا والإسـتيلاء علي مناطق إضافية في المنطقة العازلة، وذلك بعد الإدانات العربية والدولية، قائلًا: "إن توغل إسرائـ ـيل العسـ كري في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا مؤقت.

وأضاف نتنياهو: "لن تسمح إسـ ـرائـيل للجماعات الجهـ ـادية بملء هذا الفراغ وتهديد التجمعات الإسـ ـرائـيلية في مرتفعات الجولان بهجمات، على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر".

نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح للجماعات الجهـ ـادية بتهديد آمن إسرائـ ـيل

وتابع نتنياهو: "أدى انهيار النظام السوري إلى خلق فراغ على حدود إسرائـ ـيل وفي المنطقة العازلة التي أنشأها اتفاق فصل القوات عام 1974".

واستطرد نتنياهو: "لهذا السبب دخلت القوات الإسـ ـرائيلية المنطقة العازلة في سوريا، وسيطرت على مواقع استراتيجية قرب حدود إسرائـ ـيل".

واختتم نتنياهو: "هذا الانتشار مؤقت حتى يتم تشكيل قوة ملتزمة باتفاقية 1974 وضمان الأمن على حدودنا".

نتنياهو

ومن ناحية أخري، أدانت جامعة الدول العربية توغل إسرائـ ـيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، مضيفة أن ذلك احتـ لالاً إضافياً لأراضي سوريا بالمخالفة لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين دمشق وتل أبيب عام 1974.

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