رفع علم سوريا الجديد في واشنطن.. بادرة دبلوماسية تعكس تغيرات سياسية

علم سوريا الجديد.. في خطوة تعكس حسن النية تجاه الشعب السوري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، موافقتها على رفع علم سوريا الجديد على مبنى السفارة السورية في العاصمة واشنطن.

بحسب ما أوردته شبكة «التلفزيون السوري»، سيتم فتح أبواب السفارة السورية في واشنطن للمواطنين بدءًا من يوم الاثنين، في إشارة إلى تعزيز التواصل مع الجالية السورية.

رسائل الوحدة في السفارة السورية

خلال هذا الحدث، حضر ممثلون عن مجلس سوريا الديمقراطية وممثلون سياسيون من شمال وشرق سوريا «روجافا» إلى مبنى السفارة في واشنطن، قاموا برفع علم الاستقلال السوري، الذي يمثل رمزية الثورة، كما حملوا رسائل تدعو إلى الوحدة والتضامن.

يأتي هذا التحرك ضمن توجه جديد يعترف بالتغيرات السياسية في سوريا، وهو ما أكده تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي أشار إلى أن بلاده أجرت اتصالات مباشرة مع «هيئة تحرير الشام».

علم سوريا الجديد

تجميد العلاقات بين أمريكا وسوريا

والجدير بالذكر، أنه في مارس 2014، علقت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، وأغلقت السفارة السورية في واشنطن، مع إصدار أمر بإجلاء الدبلوماسيين الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية.

الدول التي رفعت علم الاستقلال السوري

قبل الولايات المتحدة، قامت العديد من الدول برفع علم الاستقلال السوري، إما في مناسبات رسمية أو رمزية لدعم الثورة السورية، ومن بين هذه الدول:

فرنسا : رُفع العلم في مناسبات متعددة كجزء من فعاليات لدعم المعارضة السورية.

: رُفع العلم في مناسبات متعددة كجزء من فعاليات لدعم المعارضة السورية. ألمانيا: شهدت برلين رفع العلم خلال تظاهرات ومؤتمرات سياسية تضامناً مع الشعب السوري.

شهدت برلين رفع العلم خلال تظاهرات ومؤتمرات سياسية تضامناً مع الشعب السوري. تركيا: أُقيمت فعاليات في إسطنبول والمدن الحدودية، حيث رُفع علم الاستقلال السوري في مناسبات عديدة.

أُقيمت فعاليات في إسطنبول والمدن الحدودية، حيث رُفع علم الاستقلال السوري في مناسبات عديدة. كند ا: نُظم العديد من الأنشطة التي تضمنت رفع العلم خلال الاحتجاجات ضد النظام السوري.

ا: نُظم العديد من الأنشطة التي تضمنت رفع العلم خلال الاحتجاجات ضد النظام السوري. الدنمارك والسويد: استخدم العلم السوري كرمز في تجمعات السوريين لدعم التغيير السياسي في سوريا.

علم سوريا الجديد

ما هو علم الاستقلال السوري؟

علم الاستقلال السوري هو العلم الذي يمثل سوريا بعد استقلالها عن الانتداب الفرنسي في عام 1946، وهو رمز للحرية والوحدة الوطنية.

يتكون العلم من ثلاثة ألوان رئيسية: الأسود، والأبيض، والأخضر، مع ثلاث نجوم حمراء في وسط الشريط الأبيض، ويعكس هذا التصميم تاريخ سوريا في النضال ضد الاستعمار، وأمل الشعب السوري في الوحدة والحرية.

علم سوريا الجديد

تفاصيل ألوان علم سوريا الجديد

اللون الأسود: يرمز إلى التضحيات والمعارك التي خاضها السوريون ضد الاستعمار الفرنسي.

اللون الأبيض: يعبر عن السلام والاستقرار.

اللون الأخضر: يرمز إلى الخصب والطبيعة في سوريا.

النجوم الحمراء: تمثل الأقاليم السورية المتوحدة في إطار الدولة، وخاصة ثلاث دول كانت تتطلع لتحقيق الوحدة العربية: سوريا، مصر، والعراق.

تاريخ علم سوريا الجديد

إبان الاستقلال (1946-1963): استخدم العلم بموجب اتفاقية الاستقلال بعد انتهاء الانتداب الفرنسي.

خلال حكم البعث: بعد عام 1963، تم تعديل العلم ليشمل نجمين بدلاً من ثلاثة في محاولة لترسيخ الوحدة مع مصر، ولكن ظل علم الاستقلال رمزًا قويًا للثوار والمعارضة السورية بعد 2011، عندما بدأت الثورة ضد النظام الحاكم.

رمزية العلم في الثورة السورية:

مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، أعاد السوريون رفع هذا العلم كرمز للاحتجاج ضد النظام الحاكم، حيث يعتبرونه علامة على النضال من أجل الحرية والعدالة في البلاد.

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