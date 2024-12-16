شروط الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل سوريا الجديدة

ما خلفيات القرار الأوروبي بشأن سوريا؟.. أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن مستقبل سوريا يجب أن يخلو من أي نفوذ روسي أو إيراني، مشددة على ضرورة استبعاد التطرف من أي قيادة سورية جديدة، وجاءت تصريحاتها بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، حيث اتفقوا على أن إنهاء النفوذ الروسي يعد خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في سوريا، ويستعرض الموجز تفاصيل القرار.

روسيا تبدأ إعادة تموضع قواتها

في سياق متصل، أفادت وكالة "رويترز" عن بدء روسيا بسحب بعض قواتها من خطوط المواجهة شمال سوريا ومناطق في جبال العلويين، مع تأكيد موسكو على استمرار وجودها في قاعدتيها العسكريتين رغم التطورات السياسية وسقوط نظام بشار الأسد.

شروط أوروبية لإعادة الإعمار

حدد الاتحاد الأوروبي شروطًا صارمة لرفع العقوبات عن سوريا واستئناف تقديم المساعدات، أهمها:

1. استبعاد النفوذ الإيراني والروسي من أي حكومة جديدة.



2. ضمان تحقيق سلام شامل يشمل جميع الأقليات.



3. تقديم ضمانات واضحة بعدم عودة التطرف إلى المشهد السياسي.

وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى أسابيع أو أشهر لمراقبة الاتجاهات الجديدة في سوريا، مؤكدة أن الدعم الأوروبي مرتبط بالأفعال وليس الأقوال.

تصعيد بين إسرائيل وأيرلندا

على صعيد آخر، أعلنت إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن، متهمة الحكومة الأيرلندية باتباع "سياسات متطرفة معادية"، بينما رد رئيس الوزراء الأيرلندي بأن بلاده لن تصمت عن إبداء آرائها تجاه ما وصفه بـ"عدوان إسرائيل ضد حماس".

المستقبل السوري بين التحديات والفرص

أكدت كايا كالاس أن سوريا تواجه مستقبلًا غير مؤكد لكنه واعد، داعية إلى التعاون الدولي لضمان استقرار البلاد، تظل الشروط الأوروبية محور النقاش، مع التركيز على استبعاد أي تدخلات خارجية تعرقل السلام.

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