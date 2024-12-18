بعد الاقبال الكبير عليها.. وزارة التعليم تكشف عدد المدارس اليابانية في مصر

المدارس اليابانية.. تعد من أكثر القرارات المستحدثة من قبل وزارة التعليم لمعرفة العديد من التفاصيل المتعلقة بها، وذلك من قبل أولياء الأمور لمعرفة الإجابة على بعض التساؤلات حول المدارس اليابانية، لمواجهة ومعرفة الإجابة على تخوفاتهم، وإذا كانت تتناسب معهم أم لا، وذلك وفقًا لاختلاف الثقافات المختلفة.

وفيما يلى سيوضح لكم الموجز بالتفصيل كل ما هو متعلق بالمدارس اليابانية، إذ كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن العدد الرسمي لها في مصر.

وتُعد المدارس اليابانية واحدة من أبرز المشاريع التعليمية الحديثة التي تهدف إلى تقديم تجربة تعليمية مميزة تجمع بين المناهج المصرية المتطورة والنظام التعليمي الياباني المعروف بجودته وانضباطه، يأتي هذا المشروع في إطار التعاون المصري الياباني لتعزيز جودة التعليم وتطوير البيئة المدرسية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

المدارس اليابانية نماذج تعليمية ناجحة فى مصر

من ناحيته، أكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن المدارس اليابانية أحد النماذج الناجحة جدا في مصر .

كما أن مصروفات المدارس اليابانية الدراسية في متناول الطبقة المتوسطة، وهى من أفضل المدارس في مصر، وسيتم التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية خلال الـ 3 سنوات القادمة ونستهدف أن نصل إلى 100 مدرسة.

المدارس اليابانية



وأكد أيضًا على أن المدارس المصرية اليابانية تعد من النماذج التعليمية الناجحة فى مصر، كما أن أنشطة التوكاتسو تركز على المواطنة وإعداد الطلاب لسوق العمل، وكذلك التعاون فى أنشطة تتعلق بمواد العلوم والرياضيات والبرمجة للمرحلة الثانوية.



55 مدرسة يابانية بمحافظات مصر

وفي هذا الصدد، سبق وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أعداد المدارس المصرية اليابانية وصلت إلى 55 مدرسة جديدة فى 26 محافظة منذ تطبيق التجربة والتي تم تنفيذها على أرض الواقع عام 2017.

ووفقًا لخطة الوزارة المقبلة، أن الوزارة تعمل على الحفاظ على جودة التعليم فى تلك المدارس، وإنشاء عدد آخر من المدارس لتصل إلى 100 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية، والاستمرار فى تدريب المعلمين بالتعاون مع الخبراء اليابانين.

أكثر من 16 ألف طالب و3000 معلم

وأوضحت وزارة التعليم، أن المدارس المصرية اليابانية بها نحو 16 ألفًا و226 طالبا وطالبة تقريبا و2671 معلما ومعلمة، وهناك إقبال كبير على هذه المدارس.

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