موعد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2025.. اعرف الآن

موعد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2024/2025.. من الكلمات البحثية لتي سيطرت على محركات البحث المختلفة من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية 2025)، وفيما يلى سنكشف لكم من خلال موقعنا الموجز موعد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2024/2025.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2024/2025

أعلنت وزارة التعليم السودانية عن مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية، والتي من المقرر أنها تبدء في اليوم الموافق 28 ديسمبر 2024، على أن تستمر فترة الامتحانات حتى اليوم الموافق 9 يناير 2025.

وشددت الوزارة على ضرورة الاستعداد لبدء امتحانات مادة التربية الإسلامية.

نصائح قدمتها وزارة التعليم السودانية للطلاب

وقدمت وزارة التربية والتعليم السوداني، بعض النصائح لطلابها السودانيين لإجتياز الامتحان بأمان، وجاءت النصائح كالتالي :

حل الامتحانات في ظروف مشابهة لبيئة الامتحان الحقيقي: هذا يساعدك في تحسين قدرتك على

التعامل مع الضغط الزمني.

قارن إجاباتك مع الإجابات النموذجية، حيث سيؤدى ذلك لـ مساعدك على تحديد نقاط التحسين والتأكد من أنك على المسار الصحيح.

كرر حل الامتحانات، إذ يساعدك ذلك في تحسين سرعة الإجابة ودقتها.

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2025

السبت 28 ديسمبر: تربية إسلامية + فنون (جلسة ثانية)

الأحد 29 ديسمبر: مادة علوم الحاسوب

الإثنين 30 ديسمبر: مادة الأحياء + العلوم الهندسية

الثلاثاء 31 ديسمبر: مادة الجغرافيا + علوم أسرية

الخميس 2 يناير: كيمياء + دراسات إسلامية + أدب إنجليزي

السبت 4 يناير: مادة اللغة العربية

الأحد 5 يناير: مادة الفيزياء + مادة التاريخ

الإثنين 6 يناير: مادة اللغة الفرنسية

الأربعاء 8 يناير: مادة اللغة الإنجليزية

الثلاثاء 7 فبراير: مادة الرياضيات الأساسية + الرياضيات المتخصصة

التسجيل في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية لعام 2024/2025

وسنوضح لكم من خلال موقعنا الموجز خطوات وطريقة تسجيل امتحانات الشهادة الثانوية السودانية لعام 2024/2025، والتى جاءت كالتالي :

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم السودانية.

ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

قم باختيار الولاية التابعة لك.

ثم عليك كتابة جميع المعلومات الشخصية المطلوبة منك مثل الاسم ورقم الهوية.

ثم قم بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة منك مثل شهادة ميلادك وغيرهم من المستندات.

قم بالتأكد من أن جميع البيانات التي أدخلتها صحيحة ودقيقة.

وبعد الانتهاء من هذه الخطوات انقر على “حفظ” ثم “إرسال”.

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