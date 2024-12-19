توجيه رئاسي بتأهيل خريجي الحاسبات.. خبراء:التعليم التكنولوجي أولوية رؤية مصر 2030

أكد خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن القرار الرئاسي بإتاحة الفرصة لخريجي كليات الحاسبات لدراسة الماجستير في الأكاديمية العسكرية يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مما يسهم في تطوير التعليم التقني ويوسع آفاق الشباب في مجالات التكنولوجيا الحديثة، ويعزز الاقتصاد المصري ويحقق الأهداف التنموية المستقبلية.

تعزيز دور الجامعات التكنولوجية

وأضاف الخبراء أن مصر تسعى لتعزيز دور الجامعات التكنولوجية ومراكز البحث في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك ضمن استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع كفاءة النظام التعليمي في المجالات التقنية، وسيوضح لنا الموجز المزيد من التفاصيل.



التعليم التكنولوجي أولوية رؤية مصر 2030



وحظي هذا القرار بتأييد واسع من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذين عبروا عن دعمهم الكامل للمبادرات التي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب في المجال التكنولوجي من خريجي كليات الحاسبات.

قطاع التعليم هو المحرك الأساسي للاقتصاد المصرى

وأكد الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار الرئيس السيسي يأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات الرئيسية التي تحرك الاقتصاد المصري.

إنشاء أكاديميات ومراكز تدريب متخصصة

وأشار "الليثي" إلى أن إنشاء أكاديميات ومراكز تدريب متخصصة، مثل الأكاديمية التي تحدث عنها الرئيس السيسي، سيكون له تأثير إيجابي على مستوى التعليم الفني في مصر، حيث سيمكن الطلاب من اكتساب مهارات عملية متقدمة في مجالات الحاسبات والشبكات والبرمجيات.

وأضاف الدكتور الليثي أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين جودة التعليم التقني، حيث سيتمكن الطلاب من التفاعل مع أحدث التقنيات ويخضعون لبرامج تدريبية عملية تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأكد أن الشراكة بين وزارة الاتصالات والشركات الكبرى في القطاع ستكون عنصرًا محوريًا في هذا المسعى، حيث ستوفر هذه الشركات فرص التدريب والتوظيف للخريجين مما يعزز فرص الشباب في الحصول على وظائف متميزة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

مرحلة جديدة من التميز التعليمي في مصر

بناءً على هذه الخطط، ستنطلق مرحلة جديدة من التميز التعليمي في مصر، تتضمن توفير فرص تعليمية لجميع الطلاب الموهوبين في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث سيتم تأهيلهم بشكل احترافي ليصبحوا جزءًا من الثورة التكنولوجية التي تشهدها البلاد.

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