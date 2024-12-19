نصائح هامة للتغلب على برودة الطقس خلال فترة امتحانات الترم الأول

امتحانات الترم الأول.. بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الامتحانات، ورغم من برودة الطقس القارص الذي لا يحتمل، أصبح يبحث العديد من طلاب الصفوف المختلفة وأولياء أمورهم للتطلع على بعض النصائح التي تساعدهم بتفادي التقلبات الجوية خلال هذه الفتر.

وبناءً على ذلك ارتفعت معدلات البحث حول النصائح الهامة عند الذهاب الى مقر الامتحانات و أداء امتحانات الترم الأول من أجل السهولة واليسر دون تأثير برودة الشتاء على الطلاب وأداء امتحاناتهم.

وفيما يلي سيوضح خبير أسري للموجز نصائح هامة يجب ان يلتزم بها الطلاب أو أولياء الأمور للسيطرة على الوضع خلال امتحانات الترم الأول .

امتحانات الترم الأول

امتحانات الترم الأول

نصائح للتغلب على برودة الطقس خلال فترة الامتحانات

أشارت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية أن امتحانات الترم الأول تتزامن مع برودة الطقس

لذلك توجهت الحزاوي بعدة نصائح هامة للاستعداد لـ امتحانات الترم الأول :

شعور القلق والتوتر شعور طبيعي ولكن لابد ان يكون في حدود معقولة حتي لا يكون يؤثر علي الاداء في الامتحانات ويجب إظهار الثقة والدعم الكامل

- البعد عن المذاكرة علي السرير لأن ذلك يشجع علي الخمول لذلك يلزم المذاكرة علي مكتب ويكون في مكان مرتب و جيد الإضاءة والتهوية الغير مباشرة وبعيد عن المشتتات .

- البعد عن المذاكرة علي السرير لأن ذلك يشجع علي الخمول لذلك يلزم المذاكرة علي مكتب ويكون في مكان مرتب و جيد الإضاءة والتهوية الغير مباشرة وبعيد عن المشتتات . اعداد جدول خاص بالمذاكرة للمساعدة في حسن إدارة الوقت والاهتمام بالتدريب من خلال حل نماذج التقييمات السابقة فمفتاح النجاح والتفوق يكمن في تنظيم الوقت .

تناول الأطعمة التي تساعد على تدفئة الجسم ويوجد بعض الأكلات المميزة في الشتاء التي لا تمنح الدفء فقط ولكنها تمد الجسم أيضاً بالطاقة مثل شوربة، العدس و البطاطا و البليلة ويجب ايضا الاهتمام بالتغذية الصحية المتوازنة والبعد عن الاكلات الدسمة التي تؤدي إلي الخمول والكسل.

تناول المشروبات الساخنة التي تساعد علي التدفئة كالكاكاو والبعد عن شرب المنبهات بكثرة.

وإذا ظهر علي الابناء شعور بالملل والخمول ممكن ان نطلب منهم ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة لاستعادة النشاط مرة أخرى.

عدم ممارسة اولياء الامور الضغط النفسي علي ابنائهم من خلال مقارنتهم بأقرانهم أو أقاربهم حتي لا يؤدي ذلك إلي إحباط ابنائهم وينعكس علي ادائهم في المذاكرة والامتحانات مع الاهتمام بتوفير مناخ أسري هاديء بعيد عن المشاحنات الزوجية

⁠استخدام اسلوب المكافئات والمحفزات حتي لو كان ذلك بأبسط الاشياء مع الاهتمام بالتحفيز بالكلمات التشجيعية التي لها تأثير كبير في رفع الحالة المعنوية للأبناء ودفعهم لبذل المزيد من الجهد.

اقرأ أيضًا

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 .. اعرف هتمتحن امتى؟

تحميل نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 .. لينك مباشر