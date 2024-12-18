تعاون حكومي لإنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب بالفترة الصباحية

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بروتوكول تعاون بين الوزارتين في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تنفيذ الأنشطة الطلابية داخل مراكز الشباب لتنمية النشء وتطوير الرياضة المدرسية، بالإضافة إلى إنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب للعمل بالفترة الصباحية، مع استمرار عمل المراكز مساءً، وفيما يلي سيوض لكم الموجز تفاصيل البروتوكول.

تعاون حكومي لإنشاء مدارس يابانية

تعزيز دور مراكز الشباب في تنمية مهارات النشء

أكد وزير الشباب والرياضة أن توجيهات القيادة السياسية هي الدافع الرئيسي وراء هذه الاتفاقيات، حيث تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

وأوضح أن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة استراتيجية لتعزيز دور مراكز الشباب في تنمية مهارات النشء، ودمج الأنشطة الرياضية مع التعليم لتعزيز القيم الرياضية والروح الجماعية لدى الطلاب، بالإضافة إلى تطوير الرياضة المدرسية وإعادة إحياء دوري المدارس لاكتشاف المواهب.

الرياضة والتعليم ركيزتان أساسيتان لبناء شخصية الشباب

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن إنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب يعد استكمالًا لدور وزارة التربية والتعليم في توفير بيئة تعليمية مبتكرة، مما يساعد في إعداد جيل قادر على المنافسة في عالم سريع التغير، مشيرًا إلى أن الرياضة والتعليم هما ركيزتان أساسيتان لبناء شخصية قوية ومتكاملة للشباب المصري.

تعاون حكومي لإنشاء مدارس يابانية

المدارس اليابانية نماذج تعليمية ناجحة

ومن الجدير بالذكر، أكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التعليم، من قبل، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن المدارس اليابانية أحد النماذج الناجحة جدا في مصر .

كما أشار إلى أن الأنشطة الطلابية في مراكز الشباب ستساعد في تطوير مهارات الطلاب الاجتماعية والرياضية، مما يساهم في تكوين شخصياتهم وتحقيق رؤية شاملة لتطوير التعليم والرياضة بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث.

المدارس اليابانية في مصر

وتعد المدارس المصرية اليابانية من النماذج التعليمية الناجحة فى مصر، حيث أن أنشطة التوكاتسو تركز على المواطنة وإعداد الطلاب لسوق العمل بعد التخرج، وكذلك التعاون فى أنشطة تتعلق بمواد العلوم والرياضيات والبرمجة للمرحلة الثانوية.

اقرأ أيضا

بدءًا من 24 ديسمبر.. جدول امتحانات رابعة ابتدائي أزهر الترم الأول 2025

موعد امتحانات الترم الاول بالأزهر جميع المراحل.. إليك التفاصيل