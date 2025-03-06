امتحانات الثانوية العامة 2025.. وزارة التعليم تبدأ الاستعدادات لأعمال اللجان

امتحانات الثانوية العامة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء استعداداتها الجادة لتنظيم أعمال الامتحانات حيث أكدت الوزارة أنه سيتم فتح باب الترشح للعمل في لجان الامتحانات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

ويشمل التسجيل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 جميع العاملين في المدارس الثانوية والإعدادية وكذلك في دواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وفقًا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر.

ويقدم موقع الموجز كافة التفاصيل حول استعدادات وزارة التربية والتعليم لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025.

امتحانات الثانوية العامة 2025

في إطار استعداداتها المكثفة ل امتحانات الثانوية العامة 2025، أكدت الوزارة أن الموقع الإلكتروني سيتاح لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، للتسجيل في الوظائف المختلفة المرتبطة بالامتحانات.

ويتمكن المعنيون من الترشح للعمل كمراقبين، ملاحظين، أعضاء التطوير التكنولوجي، وغيرهم من الوظائف الحيوية التي تساهم في سير العملية الامتحانية بسلاسة.

التسجيل للترشح بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

طالبت الوزارة في خطاب رسمي موجه إلى المديريات التعليمية بضرورة إخطار جميع المدارس بإتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للترشح للعمل في لجان الامتحانات.

كما أكدت الوزارة أن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين في المدارس الثانوية والإعدادية، بل يشمل جميع العاملين في دواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

تعتبر هذه الخطوة بمثابة ضمان لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحديد الأفراد الذين سيعملون في لجان امتحانات الثانوية العامة بشكل منظم وفعال.

الفئات المستهدفة للتسجيل ب امتحانات الثانوية العامة 2025

تم تحديد مجموعة من الفئات المنوط بها الترشح للعمل في لجان امتحانات الثانوية العامة، وهي تشمل:

المراقبون: الذين يقومون بمراقبة سير الامتحانات وضمان عدم حدوث أي تجاوزات. الملاحظون: الذين يتابعون أداء الطلاب في اللجان لضمان الالتزام بالقواعد والأنظمة. أعضاء التطوير التكنولوجي: المسؤولون عن تكنولوجيا المعلومات ودعم الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الامتحانات. الوظائف الأخرى: مثل مساعدي اللجان وغيرهم من الوظائف المساندة للعملية الامتحانية.

الإجراءات التي يجب اتباعها للترشح بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

يجب على العاملين الراغبين في الترشح للعمل في لجان الامتحانات:

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المتاح من الوزارة. إدخال البيانات الشخصية بشكل دقيق، لضمان التواصل مع الأفراد الفائزين في الترشح. اختيار الوظيفة المناسبة في لجان الامتحانات التي يرغب الشخص في الترشح لها.

تعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة الوزارة لضمان سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بشكل منتظم وبدون أي معوقات، فتح باب التسجيل الإلكتروني يتيح للأفراد المعنيين الترشح بسهولة، ويمنح الفرصة للوزارة في اختيار أفضل العناصر التي تساهم في نجاح العملية الامتحانية.

تستمر وزارة التربية والتعليم في اتخاذ خطوات مهمة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بسلام، حيث يمثل الترشح للجان الامتحانات خطوة مهمة في التنظيم الجيد لهذه المناسبة المهمة لجميع الطلاب وأسرهم.

وتحرص الوزارة على أن تكون هذه الامتحانات دقيقة ومنظمة من خلال الإجراءات الإلكترونية الحديثة التي تساهم في ضمان الشفافية والكفاءة.

للتسجيل والاطلاع على التفاصيل، يمكن للعاملين في المدارس والإدارات التعليمية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

اقرأ أيضًا:

امتحانات الثانوية العامة 2025.. موقع وزارة التعليم يتيح تسجيل استمارة 1 سري

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2025.. اعرف الرابط