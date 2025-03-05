موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2025.. اعرف الرابط

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2025.. يتساءل العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، خاصةً بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات هذا العام.

وفيما يلي يستعرض موقع الموجز آخر التطورات حول موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2025 وجدول الامتحانات، وفقًا لما صرحت به المصادر الرسمية.

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2025

وحتى الآن، لم تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بشكل رسمي وفي حالة الإعلان عنها سيتم إتاحتها عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2025.

وأكد مصدر مسئول في الوزارة أن الجدول سيتم الإعلان عنه قريبًا بعد اعتماده رسميًا من الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2025.

وأوضح المصدر أن الوزارة تسعى لمناقشة الجدول مع ممثلي اتحاد طلاب مدارس مصر للوصول إلى الشكل النهائي الذي يحقق مصلحة جميع الطلاب قبل اعتماده رسميًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة

أشار المصدر إلى أن وزارة التربية والتعليم حريصة على أن يكون الجدول متوافقًا مع مصلحة طلاب جميع الشعب:

الشعبة العلمية (علوم). الشعبة العلمية (رياضة). الشعبة الأدبية.

وأكد أن الوزارة تعمل على توفير وقتٍ كافٍ للمراجعة قبل كل مادة، وذلك لضمان استعداد الطلاب بشكل كامل أثناء أداء الامتحانات.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة للدورين الأول والثاني:

الدور الأول:

تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت 14 يونيو 2025.

الدور الثاني:

تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت 16 أغسطس 2025.

تحذير عاجل بشأن جدول الامتحانات

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم من الانسياق وراء أي نسخ غير رسمية يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن الجدول الرسمي سيتم الإعلان عنه في بيان رسمي صادر عن الوزارة، مشددةً على أن أي نسخ أو أخبار يتم تداولها بشكل غير رسمي ليست دقيقة ولا يُعتد بها.

ودعت الطلاب إلى متابعة الأخبار الرسمية فقط لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة.

نصائح للطلاب وأوليالأمور

تأكدوا من متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني أو منصاتها المعتمدة.

تجنبوا تصديق الأخبار أو الجداول غير الموثوقة التي قد تُسبب القلق أو البلبلة.

استعدوا للامتحانات باستخدام النماذج الاسترشادية المتاحة من الوزارة لتحقيق أفضل النتائج.

و تُولي وزارة التربية والتعليم اهتمامًا كبيرًا بتنظيم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بما يحقق مصلحة الطلاب ويُتيح لهم الفرصة الكافية للاستعداد، مع التزامها بإعلان الجدول رسميًا في الوقت المناسب.

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