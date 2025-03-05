العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة 2025.. بدأ التوقيت للتحضير لتلك الامتحانات الهامة والتي يترقبها طلاب تلك المرحلة بفارغ الصبر، خاصة بعد انتهاء مرحلة تسجيل الاستمارات وتسليمها إلى المدارس.

ومع اقتراب العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة 2025، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من الضوابط والمواصفات الخاصة بالامتحانات لهذا العام، مما جعل الجميع يتساءل عن موعد إعلان الجدول النهائي للاختبارات.

العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة 2025

ويقدم موقع الموجز كافة التفاصيل مع بدء العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة 2025، التفاصيل الكاملة لما سبق وكشفت عنه وزارة التربية والتعليم حول بدء عملية اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وكذلك المراقبين الأوائل لامتحانات الدبلومات الفنية.

وقد تم عقد مقابلات في مديريات التربية والتعليم مع بدء العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة 2025، لاختيار المؤهلين لتنفيذ هذه المهام المهمة لضمان سير الامتحانات بشكل سليم.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة ستبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025. أما امتحانات الدور الثاني، فسوف تنطلق يوم السبت 16 أغسطس 2025، لتتيح الفرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز الامتحانات في الدور الأول.

التفاصيل الرسمية المتعلقة بمواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025

أرسل وزير التربية والتعليم خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها في 31 ديسمبر 2024، يحدد فيه موعد بدء امتحانات الثانوية العامة، والتي ستكون في 14 يونيو 2025.

فيما يتعلق بموقف الجدول النهائي للامتحانات، أوضحت الوزارة أنه لم يتم بعد اعتماد الجدول بشكل رسمي.

كما حذرت من تداول أي أخبار غير موثوقة بشأن هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن الإعلان الرسمي عن الجدول سيتم فقط عبر الموقع الإلكتروني للوزارة فور الانتهاء من اعتماده.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن اعتماد الجدول النهائي للامتحانات يعود إلى الوزير فقط، ولن يتم هذا الاعتماد من خلال المديريات التعليمية أو المحافظين.

وأضافت أن الجدول سيكون موحدًا لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، وسيتم نشره رسميًا حال اعتماده.

الفئات المؤهلة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025

حددت الوزارة الفئات التي يحق لها التقديم لأداء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وتشمل:

طلاب الصف الثالث الثانوي في الشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي 2024/2025.

الطلاب الذين اجتازوا الصف الثاني الثانوي في السنوات السابقة ولم يتمكنوا من تسجيل استمارة التقديم للامتحانات.



الفئات المسموح لها بأداء الامتحانات بالنظام الحديث

تم تحديد الفئات المؤهلة لدخول امتحانات الثانوية العامة وفقًا للنظام الحديث، وتشمل:

الطلاب المقيدين في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024/2025.

الطلاب الذين انتقلوا من الصف الثاني الثانوي في المدارس العامة والخاصة والرياضية تحت إشراف الوزارة، بشرط أن لا تقل نسبة حضورهم عن 85%.

الطلاب الذين تم إسقاط قيدهم بسبب ظروف قهرية، بشرط أن يستمر العذر وفقًا للقرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004.



الفئات المسموح لها بأداء الامتحانات بالنظام القديم

كما تشمل الفئات التي يمكنها التقديم للامتحانات وفق النظام القديم:

الطلاب الذين تغيبوا عن جميع الامتحانات دون أن يتم إسقاط قيدهم.

الطلاب الراسبون في الصف الثالث الثانوي الذين لم يستنفدوا عدد مرات الرسوب المسموح بها قانونًا.

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