حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية في القاهرة والمحافظات

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تشهد مصر خلال الأيام الحالية حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في ساعات الصباح الباكر، ما أدى إلى أجواء باردة تصل أحيانًا إلى حد الصقيع في بعض المناطق.

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

كما تتعرض العديد من المحافظات، لا سيما المناطق الساحلية والشمالية، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مما أثار تساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور حول حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

ويقدم موقع الموجز تقريرًا حول حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث لم تصدر وزارة التربية والتعليم أي قرارات رسمية بهذا الشأن حتى الآن، باستثناء محافظة الإسكندرية التي قررت تعطيل الدراسة ومنح إجازة استثنائية لعدة فئات، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

تعليمات وزارة التربية والتعليم لمواجهة الطقس السيئ

رغم أن قرار تعطيل الدراسة يعود إلى السلطة التنفيذية في كل محافظة وفقًا لظروف الطقس، إلا أن وزارة التربية والتعليم أصدرت مجموعة من التعليمات للحفاظ على سلامة الطلاب أثناء التقلبات الجوية، والتي تشمل:

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

منع الطلاب من البقاء في الفناء أو خارج الفصول أثناء هطول الأمطار.

فصل التيار الكهربائي في المدارس خلال سقوط الأمطار، وإعادة تشغيله فقط بعد التأكد من جفاف الأرضيات والجدران.

توعية الطلاب بإجراءات الأمان، خاصة في المناطق الريفية والنجوع.

التحذير من الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع لتجنب مخاطر الصعق الكهربائي.

توقعات الطقس خلال الأيام القادمة

وبعد معرفة حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، تشير التوقعات الجوية إلى استمرار حالة عدم الاستقرار حتى يوم الخميس 6 مارس، حيث ستتعرض مناطق شمال البلاد وسيناء لأمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية في بعض الأحيان.

كما يتوقع انخفاض درجات الحرارة بمقدار 2 إلى 4 درجات مئوية، مما سيزيد من الإحساس بالبرودة.

خريطة هطول الأمطار في المحافظات

تشهد بعض المحافظات هطول أمطار متوسطة، مثل محافظة مطروح، بينما ستتعرض الإسكندرية وشمال الوجه البحري لأمطار خفيفة إلى متوسطة.

كما ستمتد الأمطار إلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، إضافة إلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة في تلك المناطق.

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