قرار من التعليم بشأن بداية امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول يوم السبت 14 يونيو 2025، فيما سيؤدي الطلاب امتحانات الدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت 16 أغسطس 2025.

إعلان رسمي من وزارة التربية والتعليم

قدمت وزارة التربية والتعليم إخطارًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، يتضمن تحديد موعد بدء امتحانات الثانوية العامة، مشددة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بهذا الجدول الزمني.

يقدم موقع الموجز توضيحًا حول جدول الامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لم يتم اعتماده بعد، محذرة من انتشار أي جداول غير رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن الجدول الرسمي سيتم نشره عبر الموقع الإلكتروني للوزارة فور اعتماده بشكل نهائي.

تفاصيل المواد الدراسية للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المواد الدراسية المقررة لطلاب الثانوية العامة وفقًا للنظام الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

شعبة الأدبي:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الجغرافيا

الإحصاء

شعبة علمي علوم:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الأحياء

الكيمياء

الفيزياء

شعبة علمي رياضة:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الرياضيات

الكيمياء

الفيزياء

المواد غير المضافة للمجموع:

اللغة الأجنبية الثانية

التربية الرياضية

التربية الوطنية

وأكدت الوزارة أن هذه المواد سيتم تدريسها وتقييمها وفقًا لنظام الثانوية العامة الجديد، داعية الطلاب إلى الالتزام بالمقررات الدراسية المعتمدة.

إرشادات هامة للطلاب قبل الامتحانات

حثت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة على ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات من خلال مراجعة الدروس بانتظام، والاعتماد على المصادر التعليمية الموثوقة التي توفرها الوزارة عبر منصاتها الرسمية.

كما شددت على أهمية الابتعاد عن الشائعات والمعلومات المغلوطة حول نظام الامتحانات أو جدولها، مؤكدة أن أي مستجدات سيتم إعلانها رسميًا عبر القنوات المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستُعقد وفقًا لنظام التقييم الجديد، الذي يهدف إلى قياس الفهم والاستيعاب بدلاً من الحفظ، داعية الطلاب إلى التركيز على الفهم العميق للمناهج لتحقيق أفضل النتائج.

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