موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. كل ما تريد معرفته

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025، لذا يقدم لكم موقع الموجز تفاصيل جدول الامتحانات.

وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2025، بحيث يتم توزيع المواد بشكل منظم يراعي مصلحة الطلاب.، ولهذا يبحث الكثيرين عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي يوم السبت الموافق 14 يونيو المقبل، وذلك وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة لهذا العام.

ومن المتوقع الإعلان عن الجدول الرسمي خلال الفترة القادمة استعدادًا لانطلاق الامتحانات في شهر يونيو.

المواد المقررة لطلاب الشعبة العلمية

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. تنقسم الشعبة العلمية إلى فرعين، وهما علوم ورياضيات، وتؤدى الامتحانات في المواد التالية:

طلاب شعبة العلوم: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء.

طلاب شعبة الرياضيات: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء.

المواد المقررة لطلاب الشعبة الأدبية

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. يخضع طلاب الشعبة الأدبية لامتحانات في المواد الآتية:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الجغرافيا

الإحصاء

شكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2025

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. أكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات ستتضمن مزيجًا من الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) والأسئلة المقالية، بحيث تكون نسبة الأسئلة الموضوعية 85% والمقالية 15%.

توزيع عدد الأسئلة لكل مادة

اللغة العربية: 55 سؤالًا

الكيمياء: 46 سؤالًا

اللغة الإنجليزية: 42 سؤالًا

الإحصاء: 35 سؤالًا

الفيزياء: 46 سؤالًا

اللغة الألمانية: 37 سؤالًا

مع اقتراب موعد الامتحانات، ينصح الطلاب بالاستعداد الجيد وفقًا لنظام الأسئلة المعتمد، لضمان تحقيق أفضل النتائج.

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