مقررات امتحان شهر مارس للصف الثالث الابتدائي.. ومواعيد الامتحانات

مقررات امتحان شهر مارس للصف الثالث الابتدائي.. ارتفعت معدلات البحث بين الطلاب وأولياء الأمور بالتحضير للامتحانات والبحث عن تفاصيل الجدول الزمني والمقررات الدراسية.

وبناءً على ذلك، ومع اقتراب امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل، يزداد الاهتمام والبحث عبر شبكة الإنترنت عن مقررات امتحان شهر مارس للصف الثالث الابتدائي.

مقررات امتحان شهر مارس للصف الثالث الابتدائي

ويأتي إتاحة مقررات امتحان شهر مارس للصف الثالث الابتدائي بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تحديثات جديدة تتعلق بتوزيع درجات أعمال السنة وآلية التقييم، حيث ستبدأ الامتحانات يوم الأحد المقبل، 9 مارس 2025.

يقدم لكم موقع الموجز مقررات امتحان شهر مارس للصف الثالث الابتدائي وتوزيع درجات أعمال السنة للصف الثالث الابتدائي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص 40 درجة لأعمال السنة للصف الثالث الابتدائي.

ومع توزيع هذه الدرجات على مجموعة من التقييمات المستمرة التي تضمن قياس أداء الطلاب بدقة طوال الفصل الدراسي. وجاء توزيع الدرجات كما يلي:

5 درجات لتقييم الشهر الأول.

5 درجات لتقييم الشهر الثاني.

5 درجات لكراسة الواجب.

5 درجات لكراسة النشاط.

5 درجات للتقييم الأسبوعي.

10 درجات للمهام الأدائية.

5 درجات للمواظبة والسلوك.

أما امتحان الفصل الدراسي فقد تم تخصيص 60 درجة له، ليصبح المجموع الكلي لكل مادة 100 درجة، يهدف هذا النظام إلى موازنة التقييمات المستمرة مع الامتحانات النهائية بما يعزز قدرات الطلاب الأكاديمية.

جدول امتحانات شهر مارس 2025 في محافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية، الذي يبدأ يوم الأحد 9 مارس ويستمر حتى الأحد 16 مارس، إليكم الجدول الزمني لطلاب الصف الثالث الابتدائي بالقاهرة:

الأحد 9 مارس: امتحان اللغة العربية والإملاء.

الاثنين 10 مارس: امتحان مادة متعددة التخصصات.

الثلاثاء 11 مارس: امتحان الرياضيات.

الأربعاء 12 مارس: امتحان اللغة الإنجليزية.

الخميس 13 مارس: امتحان مستوى رفيع لمواد اللغات.

الأحد 16 مارس: امتحان مستوى رفيع لمدارس اللغات.

جدول امتحانات شهر مارس 2025 في محافظة الجيزة

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الذي سيُجرى من 9 مارس إلى 12 مارس 2025، ويشمل:

الأحد 9 مارس: اختبار اللغة العربية والإملاء.

الاثنين 10 مارس: امتحان الرياضيات.

الثلاثاء 11 مارس: اختبار اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 12 مارس: امتحان متعدد التخصصات والتربية الدينية.

المقررات الدراسية لامتحانات شهر مارس 2025 للصف الثالث الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم الموضوعات التي سيتم اختبار الطلاب فيها خلال امتحانات شهر مارس، وهي كالتالي:

اللغة العربية: المحور الثالث – الموضوع الأول والثاني.

اللغة الإنجليزية (كونكت): الوحدة السابعة والوحدة الثامنة.

الرياضيات: الفصل السابع والفصل الثامن، من الدرس الأول حتى الدرس الخامس.

مادة اكتشف: الفصل الأول والفصل الثاني.

التربية الإسلامية: المحور الثالث – العقيدة والسير والشخصيات.

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