مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 وكل ما تحتاج معرفته

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر يونيو المقبل.

جاءت هذه المواصفات بعد إعادة هيكلة نظام الامتحانات من قبل وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف، بهدف تحسين تجربة الطلاب وضمان تقييم عادل وشامل.

ويقدم موقع الموجز المواصفات الكاملة لامتحانات الثانوية العامة.

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025

تتنوع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بين أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية، مع توزيع درجات متوازن لقياس فهم الطلاب وقدراتهم التحليلية.

وفيما يلي تفاصيل مواصفات الأسئلة لكل مادة:

اللغة العربية

عدد الأسئلة: 55 سؤالًا.

نوع الأسئلة: 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا اختيار من متعدد.

الدرجة الكبرى: 80 درجة.

درجة النجاح: 40 درجة (50%).

اللغة الإنجليزية

عدد الأسئلة: 42 سؤالًا.

نوع الأسئلة: 3 أسئلة مقالية (كل سؤال بدرجتين) و39 سؤالًا اختيار من متعدد.

التاريخ

عدد الأسئلة: 46 سؤالًا.

نوع الأسئلة: 44 سؤالًا اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين.

توزيع الدرجات: تتراوح بين درجة ودرجتين لكل سؤال.

الكيمياء

عدد الأسئلة: 46 سؤالًا.

نوع الأسئلة: 44 سؤالًا اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين.

توزيع الدرجات: تتراوح بين درجة ودرجتين لكل سؤال.

الأحياء

عدد الأسئلة: 46 سؤالًا.

نوع الأسئلة: 32 سؤالًا بدرجة واحدة و14 سؤالًا بدرجتين.

يشمل الامتحان 3 أسئلة مقالية وباقي الأسئلة اختيار من متعدد.

الرياضيات البحتة

عدد الأسئلة: 20 سؤالًا.

توزيع الأسئلة: 10 أسئلة بدرجة واحدة و10 أسئلة بدرجتين (بما في ذلك الأسئلة المقالية).

الرياضيات التطبيقية

عدد الأسئلة: 20 سؤالًا.

توزيع الأسئلة: 10 أسئلة بدرجة واحدة و10 أسئلة بدرجتين (بما في ذلك الأسئلة المقالية).

الجغرافيا

عدد الأسئلة: 46 سؤالًا.

نوع الأسئلة: 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.

الفيزياء

عدد الأسئلة: 46 سؤالًا.

نوع الأسئلة: 44 سؤالًا اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين.

توزيع الدرجات: 12 سؤالًا بدرجتين و32 سؤالًا بدرجة واحدة.

اللغة الفرنسية

عدد الأسئلة: 42 سؤالًا.

نوع الأسئلة: 39 سؤالًا اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.

اللغة الألمانية

عدد الأسئلة: 37 سؤالًا.

نوع الأسئلة: 34 سؤالًا اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.

الإحصاء

عدد الأسئلة: 35 سؤالًا.

نوع الأسئلة: 33 سؤالًا اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين.

توزيع الدرجات: 10 أسئلة بدرجة واحدة و23 سؤالًا بدرجتين.

الدرجة النهائية: 60 درجة.

أهداف التغييرات في نظام الامتحانات

تهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه التغييرات إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

تحسين تجربة الامتحانات: من خلال توزيع الأسئلة بشكل متوازن بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.

قياس الفهم والتحليل: التركيز على الأسئلة التي تقيس فهم الطالب وقدرته على التحليل بدلًا من الحفظ.

تخفيف الضغط على الطلاب: تقليل عدد الأسئلة في بعض المواد مع الحفاظ على التقييم الشامل.

ضمان العدالة: توزيع الدرجات بشكل عادل لقياس مستويات الطلاب بدقة.

نصائح للطلاب للاستعداد للامتحانات

التخطيط الجيد: وضع جدول زمني للمذاكرة يتناسب مع طبيعة كل مادة.

الفهم بدلًا من الحفظ: التركيز على فهم المفاهيم الأساسية بدلًا من الاعتماد على الحفظ.

حل نماذج الامتحانات: التدرب على حل الأسئلة المقالية واختيار من متعدد من خلال نماذج الامتحانات السابقة.

إدارة الوقت: تدريب النفس على إدارة الوقت أثناء الامتحان لتجنب الضغط.

تأتي مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 كجزء من جهود وزارة التربية والتعليم لتحسين نظام التقييم وضمان تجربة تعليمية أفضل للطلاب.

من خلال هذه التغييرات، تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن بين قياس الفهم والتحليل وتخفيف الضغط على الطلاب، مما يسهم في تحقيق نتائج أكاديمية أفضل.

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