بدائل الثانوية العامة 2025.. خيارات متميزة لطلاب الشهادة الإعدادية

مع تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة من قبل أولياء الأمور بالتعليم الفني، أصبح هناك توجه ملحوظ بين خريجي الشهادة الإعدادية للتقديم في بدائل متميزة للثانوية العامة للعام الدراسي 2025.

تتيح هذه البدائل فرصة للطلاب للحصول على تعليم تخصصي يؤهلهم لسوق العمل بسرعة، مما يجعلها خيارًا جيدًا للعديد من الطلاب.

يقدم موقع الموجز قائمة شاملة للبدائل المتاحة، حيث يستطيع الطلاب الذين أنهوا الشهادة الإعدادية التقديم في مجموعة من المدارس التي توفر بدائل للثانوية العامة 2025، وإليكم بعض هذه الخيارات التي تمثل فرصًا حقيقية لتحقيق النجاح العلمي والمهني:

بدائل للثانوية العامة في مجال التكنولوجيا التطبيقية

مدرسة «إم سي في» للتكنولوجيا التطبيقية في الصالحية الجديدة (الشرقية)

مدرسة الثانوية البريطانية

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة التمريض العسكري القوات المسلحة

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية في شمال بورسعيد

مدرسة التمريض العسكري الشرطية

مدرسة البتروكيماويات

بدائل متميزة للثانوية العامة في مجالات أخرى

مدارس «وي» للاتصالات

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة السلام (القاهرة)

مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية (الشرقية)

مدرسة السكك الحديدية والطرق

مدرسة إيجيب جولد للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة العبور (القليوبية)

مدرسة الذهب والمجوهرات

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية في 6 أكتوبر

بدائل متنوعة لطلاب التعليم الفني

مدرسة الثانوي الجوي

مدرسة البريد

مدرسة الثانوي الإيطالي سالزيان

مدرسة أي- تك للتكنولوجيا التطبيقية (الشروق، القاهرة)

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة السلام (القاهرة)

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات (مدينة بدر، القاهرة)

المدرسة التجارية المتقدمة

مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية (الشيخ زايد، الجيزة)

بدائل أخرى للثانوية العامة 2025

مدرسة السويدي الثانوية

مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية (مدينة نصر، القاهرة)

مدرسة الأثاث بدمياط

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية (الأسمرات، المقطم)

مدرسة الترسانة البحرية بالإسكندرية

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية (الهرم، الجيزة)

مدرسة الضبعة النووية

مدرسة الطاقة الشمسية

مدرسة غبور للسيارات

مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية (الأسمرات)

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