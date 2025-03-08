امتحانات الثانوية العامة.. 2 نموذج استرشادى لتدريب الطلاب على الأسئلة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير نماذج لامتحانات الثانوية العامة في مختلف المواد الدراسية، وذلك لتعليم الطلاب كيفية تشكيل الأسئلة وطريقة الإجابة في الامتحان النهائي.

ويقدم موقع الموجز تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الاسترشادية.

نماذج امتحانات الثانوية العامة النهائية

وتشارك الوزارة في هذه المناطق الاسترشادية وتعد خطوة مهمة لمساعدة القادة على التأقلم طريقة تنظيم الأسئلة وكيفية تقسيم المستويات المختلفة للامتحان.

كيفية الحصول على النماذج الاسترشادية

يمكن للطلاب الوصول إلى النماذج الاسترشادية عبر الموقع الإلكتروني للتعليم العام والتعليم على الرابط https://content.moe.gov.eg/qa .

كما توفر الوزارة قناة "مدرستنا 3" التي يمكن من خلالها متابعة حل التجارب الاسترالية، حيث يتم عرض الإجابات والتوضيحات الخاصة بالأسئلة عبر التردد 12206 بصري على النيل سات، وتميز 27500.

تشمل التجارب الاسترشادية كافة المواد الدراسية

أشارت الوزارة إلى أنها قامت بتقديم نتائج استرشادية في العديد من المواد الأساسية التي أبرزها امتحانات الثانوية العامة، مثل:

اللغة العربية و اللغة الإنجليزية

و الكيمياء لطلاب المدارس العربي ومدارس اللغات

لطلاب المدارس العربي ومدارس اللغات الإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية، بعدا للمجموع.

كما تم تقديم نماذج استرشادية للمواد البلاستيكية حسب الجدول الزمني التالي:

الفيزياء : السبت 15 فبراير

: السبت 15 فبراير اللغة الألمانية : الأحد 16 فبراير

: الأحد 16 فبراير فيزياء اللغات : الاثنين 17 فبراير

: الاثنين 17 فبراير الجغرافيا : الثلاثاء 18 فبراير

: الثلاثاء 18 فبراير الرياضيات التطبيقية : الأربعاء 19 فبراير

: الأربعاء 19 فبراير الجمعة : 21 فبراير

الرياضيات البحتة : السبت 22 فبراير

: السبت 22 فبراير اللغة الفرنسية : الأحد 23 فبراير

: الأحد 23 فبراير التاريخ : الاثنين 24 فبراير

: الاثنين 24 فبراير علوم الرياضيات : الثلاثاء 25 فبراير

: الثلاثاء 25 فبراير الجزيئية : الأربعاء 26 فبراير

أهمية التحضير لامتحانات الثانوية العامة

تعتبر التوجهات الرائدة في مجال العملية التحضيرية للامتحانات النهائية، حيث يمكنك الطلاب فهم تخصصات الامتحانات وطريقة توزيع الولوج

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه التوجهات الاسترشادية تتجه نحو تحسين جودة التعليم، ومواكبة التطور الحديث في نظام الامتحانات.

ودعت الوزارة جميعها إلى مراجعة هذه التوجهات بشكل كامل من خلال حلها، ومتابعة الروح القدس عبر قناة مدرستنا 3 بشكل أفضل.

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