جدول وموعد امتحانات الترم التاني للشهادة الإعدادية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم التاني للشهادة الإعدادية 2025 مع اقترابها ومن المقرر أن تعقد خلال شهر مايو المقبل، لذذلك يتساءل الطلاب وأولياء أمورهم عن الموعد المحدد رسميًا وفقًا للخريطة المحدد من الوزارة.

ويستعرض موقع "الموجز"، الآن موعد امتحانات الترم التاني للشهادة الإعدادية 2025 حيث من المقرر أن تعقد في جميع المحافظات بنفس التاريخ المحدد رسميًا من وزارة التربية والتعليم وطبقًا للخريطة الزمنية.

موعد امتحانات الترم التاني

موعد امتحانات الترم التاني للشهادة الإعدادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم التاني للشهادة الإعدادية 2025 فقد حُدد موعد بدء الامتحانات ليكون يوم السبت 31 مايو 2025، وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، في حين من المقرر أن تنطلق امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين يوم الأحد 3 أغسطس 2025.

موعد امتحانات الترم التاني لصفوف النقل 2025

من المقرر أن يبدأ موعد امتحانات الترم التاني لصفوف النقل خلال الفترة من 24 مايو وحتى 29 مايو 2025 بنسبة لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، حيث تنطلق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم 18 مايو 2025.

أما بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، تبدأ مرحلة التقييم المبدئي يوم الأحد 11 مايو وتستمر حتى الخميس 15 مايو 2025، يليها التقييم النهائي خلال الفترة من الأحد 18 مايو وحتى الخميس 22 مايو 2025.

موعد امتحانات الترم التاني

موعد امتحانات الترم التاني للمرحلة الثانوية

يبدأ موعد امتحانات الترم التاني للمرحلة الثانوية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث تبدأ امتحانات نهاية العام يوم السبت 24 مايو 2025 وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025، وذلك وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2025 تبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025، بينما تُعقد امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين يوم السبت 26 يوليو 2025، وفيما يتعلق بطلاب الدبلومات الفنية، فمن المقرر أن تنطلق امتحاناتهم يوم السبت 31 مايو 2025، بمختلف التخصصات.

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