آخر موعد للتقديم في المدارس الرسمية الدولية لمرحلة رياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025-2026 في المدارس الحكومية الرسمية والدولية المصرية "IPS - ELS".

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة للحصول على الرابط الرسمي للتقديم في المدارس الرسمية الدولية لمرحلة رياض الأطفال، وفقًا للشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم لكل مدرسة حكومية ودولية.

المدارس الرسمية الدولية

الموعد الأخير للتقديم في المدارس الرسمية الدولية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد التقديم في المدارس الرسمية الدولية لمرحلة رياض الأطفال حتى يوم 31 مارس المقبل، حيث يمكن لأولياء الأمور التقديم لابنائهم قبل انتهاء الموعد الرسمي وإغلاق صفحة التسجيل.

رابط التقديم المدارس الرسمية الدولية والحكومية

يمكن لأولياء الأمور الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للتقديم في المدارس الرسمية الدولية لمرحلة رياض الأطفال حيث أتاحت الوزارة الموقع الرسمي عبر صفحاتها ويمكن الوصول إليه من هنـــــــــــا.

المدارس الرسمية الدولية

سن القبول لمرحلة رياض الأطفال

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن سن القبول لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية الدولية IPS يبدأ من 4 سنوات وحتى 5 سنوات ناقص يوم واحد، على أن يتم احتساب عمر الطفل المتقدم في 1 أكتوبر 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم التزامها بتقديم تعليم متميز وعالي الجودة من خلال إنشاء وتوسيع المدارس الرسمية الدولية IPS، بهدف تلبية الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم الحكومي الدولي، الذي يعتمد المناهج البريطانية IGCSE.

عدد المدارس الرسمية الدولية

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد المدارس الرسمية الدولية بلغ 25 مدرسة موزعة على 12 محافظة، وهي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، القليوبية، والوادي الجديد، مع خطط للتوسع بالتعاون مع مؤسسة أصحاب المدارس الدولية في مصر.

موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث أولياء الأمور عن الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم والعليم الفني للوصول إلى التسجيل لابنائهم في رياض أطفال بالمدارس الحكومية والمدارس الريمية الدولية من هنــــــــــــا.

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