ضوابط المدارس الثانوية العسكرية للطلاب بامتحانات مارس 2025

مع اقتراب موعد امتحانات شهر مارس 2025، والتي تنطلق غدًا الأحد 9 مارس، شددت المدارس الثانوية العسكرية على مجموعة من التعليمات التي تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بانضباط ودقة.

تأتي هذه التوجيهات في إطار الحفاظ على الانضباط العسكري، وضمان بيئة امتحانية خالية من المخالفات، بما يتماشى مع القواعد المعتمدة في المدارس العسكرية.

يتيح موقع الموجز لطلاب المدارس الثانوية العسكرية قائمة بأهم التعليمات والإرشادات التي يجب الالتزام بها خلال فترة الامتحانات لضمان سيرها بسلاسة ودقة، وتشمل هذه التعليمات ما يلي:

1- الالتزام بالمواعيد

يجب على الطلاب الحضور إلى المدرسة في تمام الساعة 7:15 صباحًا، حيث تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحًا، مما يمنحهم وقتًا كافيًا للاستعداد قبل بدء الامتحانات.

2- الحضور في الموعد المحدد وعدم التأخير

نظرًا لأن الامتحانات تُعقد إلكترونيًا عبر التابلت، فإنها تكون محددة بوقت معين على المنصة، بمجرد انتهاء الوقت، تغلق المنصة تلقائيًا، ولن يتمكن الطالب من الدخول مرة أخرى، لذا فإن التأخير قد يؤدي إلى خسارة فرصة أداء الامتحان.

3- أداء الامتحانات إلكترونيًا عبر التابلت

سيتم إجراء الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا من خلال أجهزة التابلت التي تم تسليمها للطلاب، ما يتطلب التأكد من جاهزية الجهاز قبل دخول الامتحان.

4- ضرورة شحن التابلت مسبقًا

يجب على الطلاب التأكد من أن بطارية التابلت مشحونة بنسبة 100% قبل الذهاب إلى المدرسة، لتجنب أي مشكلات تقنية قد تعيق قدرتهم على إتمام الامتحان.

5- الالتزام بالزي العسكري والانضباط في المظهر

يجب على جميع الطلاب ارتداء الزي المدرسي الرسمي الخاص بالمدارس الثانوية العسكرية، والالتزام بحلاقة الشعر والذقن وفقًا للضوابط المحددة، حيث لن يُسمح بدخول أي طالب غير ملتزم بهذه القواعد.

6- عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل المدرسة

يمنع منعًا باتًا اصطحاب الهواتف المحمولة داخل المدرسة أثناء فترة الامتحانات، في حال ضبط أي هاتف مع الطالب، سيتم مصادرته وتسليمه إلى أمن الإدارة التعليمية، وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

7- الحفاظ على السلوك والانضباط داخل المدرسة

سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي طالب يثبت عليه ارتكاب مخالفات سلوكية داخل المدرسة، حيث قد تؤدي هذه المخالفات إلى الفصل النهائي من المدرسة، وفقًا للوائح العسكرية الصارمة.

8- الامتحانات تُعقد ضمن اليوم الدراسي العادي

ستتم جميع الامتحانات وفقًا للجدول المعلن داخل اليوم الدراسي، حيث لن يكون هناك تغيير في مواعيد الحضور والانصراف.

9- مراقبة بالكاميرات لضمان الانضباط

تخضع كافة الممرات وساحات المدرسة للمراقبة بالكاميرات، مما يستلزم من الطلاب الالتزام بالسلوك القويم واحترام القواعد المفروضة، حيث ستتم مراجعة التسجيلات لضمان الامتثال للضوابط.

10- الالتزام بالتعليمات يضمن نجاح الامتحانات

أكدت المدارس الثانوية العسكرية أن هذه التعليمات تهدف إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل تركيز، مع التأكيد على أن الالتزام بها هو جزء أساسي من النظام العسكري الذي يجب على جميع الطلاب التقيد به.

إجراءات إضافية لضمان نجاح الامتحانات

إلى جانب هذه التعليمات، سيتم اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية لضمان سير الامتحانات بنجاح، وتشمل:

توفير فرق دعم فني داخل المدارس لمساعدة الطلاب في حال واجهوا أي مشكلات تقنية أثناء الامتحانات الإلكترونية.

التشديد على منع الغش الإلكتروني، حيث سيتم استخدام أنظمة مراقبة متطورة للكشف عن أي محاولة لاستخدام وسائل غير مشروعة أثناء الامتحان.

تحديد غرف احتياطية للطوارئ لاستقبال الطلاب الذين قد يواجهون مشكلات صحية مفاجئة خلال اليوم الدراسي.

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