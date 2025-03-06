حقيقة منع الطلاب ذوي الهمم من الالتحاق بالمدارس الدولية.. تصدرت تلك الكلمات البحثية محرك جوجل وصفحات السوشيال ميديا عقب انتشارها لمعرفة الحقيقة كاملة.

لهذا يعرض الموجز حقيقة منع الطلاب ذوي الهمم من الالتحاق بالمدارس الدولية عبر التقرير التالي.

حقيقة منع الطلاب ذوي الهمم من الالتحاق بالمدارس الدولية

ومن ناحيتها نفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة منع الطلاب ذوي الهمم من الالتحاق بالمدارس الدولية، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله بشأن منع الطلاب ذوي الهمم من الالتحاق بالمدارس الدولية، غير صحيحة.

يقدم موقع الموجز توضيحًا لما أثير حول هذا الموضوع، حيث أكدت المصادر أن القرار المشار إليه يتعلق فقط بالمدارس الدولية الرسمية (IPS)، وذلك بسبب طبيعة مناهجها التي قد لا تتناسب مع احتياجات الطلاب ذوي الهمم.

وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء ليس جديدًا، بل يُعمل به منذ تأسيس المدارس الدولية الرسمية، وكان ساريًا خلال فترة تولي الدكتور طارق شوقي لمنصب وزير التربية والتعليم.

المدارس الدولية الخاصة غير مشمولة بالقرار

أكدت المصادر أيضًا أن المدارس الدولية الخاصة لا تخضع لهذا القرار، حيث يمكن للطلاب ذوي الهمم التقدم إليها وفقًا للوائح الداخلية لكل مدرسة، مما يمنحهم خيارات تعليمية متنوعة تناسب احتياجاتهم.

التزام الوزارة بتوفير فرص تعليمية عادلة

شددت وزارة التربية والتعليم على التزامها الكامل بدعم جميع الطلاب دون تمييز، مع توفير بدائل تعليمية تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، بما يضمن لهم فرصًا متكافئة في التعليم.

كما دعت الوزارة إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير رسمية حول العملية التعليمية، مؤكدة أن أي قرارات تصدر فقط عبر القنوات الرسمية للوزارة.

دعم مستمر لذوي الهمم في العملية التعليمية

تحرص وزارة التربية والتعليم على تقديم الدعم اللازم للطلاب ذوي الهمم من خلال تطوير مناهج وبرامج تعليمية تتناسب مع احتياجاتهم.

كما تعمل الوزارة على تعزيز دمجهم في المدارس المختلفة عبر خطط مدروسة تشمل تهيئة البيئة التعليمية، وتوفير معلمين مدربين، واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة تسهل عملية التعلم لهم.

تعزيز التواصل والشفافية مع أولياء الأمور

أكدت الوزارة أهمية التواصل المستمر مع أولياء أمور الطلاب ذوي الهمم لتوضيح كافة القرارات والإجراءات التي تخص تعليم أبنائهم.

كما شددت على أن أي قرارات جديدة يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة دون أساس من الصحة.

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