مطالب عاجلة من ذوي الهمم للحكومة بشأن سيارات المعاقين 2025 |تفاصيل

سيارات المعاقين 2025.. قدمت رابطة ذوي الهمم "تحت التأسيس" ستة مطالب عاجلة إلى الحكومة بشأن سيارات المعاقين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة المتواجدة في الموانئ، وتهدف المطالب إلى تسريع الإفراج عن هذه السيارات مع ضمان حقوق الدولة في وصول الدعم للمستحقين، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

مطالب الرابطة بشأن سيارات المعاقين 2025

وقد شملت مطالب الرابطة بشأن سيارات المعاقين 2025 وهي كالتالي:

1. الإفراج عن السيارات المستوردة بصفة اسمية بأسرع وقت ممكن، مع مراعاة الظروف الخاصة لأصحاب الهمم.

2. تخصيص موعد محدد للإفراج عن السيارات، خصوصًا تلك التي تم استيرادها قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 في 20 أكتوبر.

3. إعفاء السيارات من دفع الغرامات والأرضيات المستحقة، التي قد تشكل عبئًا ماليًا على أصحابها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

سيارات المعاقين 2025

4. استثناء خطابات الإعفاء الجمركي وكروت الخدمات المنتهية من شرط التجديد عند الإفراج عن السيارة أو عند الترخيص.

5. السماح لأقارب الدرجة الأولى بقيادة السيارة نيابة عن المعاق، لتفادي الانتظار الطويل في أماكن التأهيل أو الحاجة إلى الدعم الطبي.

6. الإفراج عن السيارات التي تم التعاقد عليها عبر المناطق الحرة والاستثمار، مع تقديم ما يثبت صحة التعاقد قبل قرار 3500 لسنة 2024، تطبيقًا للائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

هذه المطالب تعكس الحاجة الملحة لتسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات وتوفير الدعم اللازم لأصحاب الهمم، بما يضمن تيسير حياتهم اليومية مع ضمان حقوق الدولة.

الشروط الجمركية لاستيراد سيارات المعاقين 2025

تمنح الحكومة المصرية تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة لاستيراد سيارات المعاقين مجهزة مع إعفاء من الرسوم الجمركية، شريطة أن يستوفي المتقدم الشروط التالية:

- يجب أن تكون السيارة مجهزة بتجهيزات خاصة حسب تقرير القومسيون الطبي.

- كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

- يجب ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 1600 سي سي.

- كما يشترط تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وإقرار القومسيون العام.

- لا يسمح ببيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي.

- كما يجب أن تكون الإعاقة حركية تمنع الشخص من قيادة السيارة العادية.

- كما يجب تقديم تقرير من وزارة الشؤون الاجتماعية يوضح القدرة المالية للمتقدم.

الإجراءات القانونية الواجب اتباعها:

1. الكشف الطبي: يجب على المتقدم اجتياز الكشف الطبي للتأكد من قدرته على قيادة السيارة.

2. تقرير الإعاقة: تقديم تقرير يحدد نوع الإعاقة ونوع التجهيزات المطلوبة للسيارة.

3. قيادة السيارة: يجب أن يقود السيارة الشخص نفسه أو مرافق له مثل الابن أو الأب.

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