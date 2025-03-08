شروط القبول في المدارس الرسمية الدولية.. ننشر الرابط الرسمي

شروط القبول في المدارس الرسمية الدولية.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط القبول في المدارس الرسمية الدولية والتي من ضمنها يجب أن يكون عمر الطفل 4 سنوات على الأقل، وألا يتجاوز 4 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا بحلول 1 أكتوبر 2025، لضمان أهليته للتسجيل في المدارس الرسمية الدولية.

يقدم لكم موقع الموجز توضيحًا كاملا عن شروط القبول في المدارس الرسمية الدولية والإجراءات المطلوبة عند عدم حضور أحد الوالدين أثناء التقديم، في هذه الحالة، يلزم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري داخل مصر أو من السفارة المصرية بالخارج، على أن يكون التوكيل مخصصًا لتقديم طلب التسجيل في المدارس الرسمية الدولية.

شروط القبول في المدارس الرسمية الدولية

متطلبات اجتياز التقييم وشروط القبول في المدارس الرسمية الدولية

يخضع الطفل لاختبار تقييم شامل، يتضمن:

المظهر العام: مدى قدرة الطفل على التأقلم والانتباه.

التطور الإدراكي: قدراته على التعرف على الأشكال والألوان وبعض المفاهيم الأساسية.

النمو البدني: المهارات الحركية والتفاعل مع البيئة المحيطة.

المعلومات العامة: مدى استيعابه للمعلومات البسيطة المناسبة لسنه.

مهارات التفكير: القدرة على حل المشكلات البسيطة والاستنتاج.

إذا لم يجتَز الطفل هذا التقييم، فلن يتم تحديد مقابلة مع أولياء الأمور.

مواعيد حجز اختبار القبول وشروط القبول في المدارس الرسمية الدولية

بعد تسجيل البيانات والمستندات المطلوبة، سيتم فتح باب حجز موعد اختبار القبول عبر الموقع الإلكتروني في الفترة من 12 إلى 19 أبريل 2025. عدم الحجز أو التخلف عن حضور الاختبار في الموعد المحدد يُعتبر بمثابة رفض نهائي للتسجيل، ولا يمكن تحديد موعد بديل.

المقابلة الشخصية لأولياء الأمور

يتم عقد لقاء شخصي مع ولي الأمر أو الوصي القانوني فقط في حالة نجاح الطفل في الاختبار، الحضور إلزامي، ويكون القبول وفقًا لمجموع الدرجات، مع إعطاء الأولوية للأطفال الأكبر سنًا عند تساوي الدرجات.

سياسة عدم التواصل مع غير المقبولين

لن يتم التواصل مع أولياء الأمور في حالة عدم اجتياز الطفل للاختبار، كما لن يتم توضيح أسباب عدم القبول، وذلك ضمن سياسات التقديم المتبعة.

التزامات ولي الأمر

على ولي الأمر الالتزام بالتعليمات التالية:

توقيع كافة التعهدات والإقرارات المالية والإدارية والتعليمية، بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة المدارس الدولية.

الإقرار بعدم تسجيل الطفل في أي مدرسة أخرى، مع ضرورة إنهاء إجراءات النقل إذا كان مسجلًا مسبقًا.

تقديم بيانات صحيحة، حيث يؤدي إخفاء أي معلومات عن حالة الطفل إلى المساءلة القانونية، وللمدرسة الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

المستندات المطلوبة عند المقابلة

يُرجى إحضار المستندات التالية في الموعد المحدد للمقابلة:

نموذج التقديم للمستوى الأول رياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2025، موقع من ولي الأمر.

شهادة ميلاد الطفل الأصلية.

صورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر لولي الأمر.

صور شخصية لكل من الطفل وولي الأمر.

إثبات محل السكن (فاتورة كهرباء أو ماء أو عقد إيجار).

شهادات وتقارير سابقة للطفل (إن وجدت)، مثل تقارير النجاح السابقة أو تقارير السلوك.

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