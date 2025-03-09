مقررات شهر مارس 2025.. إليك موعد الامتحانات

مقررات شهر مارس 2025.. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل في المراحل التعليمية الثلاث، الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي تبدأ اليوم الأحد 9 مارس 2025 في جميع محافظات الجمهورية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية مقررات شهر مارس 2025.

موعد امتحانات شهر مارس 2025

تبدأ امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، حيث ستُعقد هذه الامتحانات بداية من يوم غدٍ الأحد، الموافق 8 مارس، وتستمر وفقًا للجداول المحددة من قبل الإدارات التعليمية في مختلف المحافظات.

مقررات شهر مارس 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات ستشمل المقررات الدراسية التي تم تدريسها للطلاب بدءًا من الفصل الدراسي الثاني وحتى الأسبوع الخامس من الدراسة، ويتم التركيز على المناهج التي تم تدريسها فعلاً حتى تاريخ الامتحان.

مدة امتحانات شهر مارس 2025

سيتم عقد الامتحانات خلال الحصة الدراسية نفسها دون التأثير على سير اليوم الدراسي، حيث يتم تحديد مدة كل امتحان وفقًا للوزن النسبي الطبيعي لكل مادة دراسية، وذلك لضمان التوازن في توزيع الوقت بين المواد المختلفة.

مقررات شهر مارس



ضوابط امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل

1. يتم عقد الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية.

2. يقوم موجهو المواد في الإدارات التعليمية بإعداد الأسئلة.

3. كما سيتم توفير ثلاثة نماذج امتحانية لكل مادة دراسية لجميع المراحل التعليمية.

4. يتم تحديد أسئلة امتحان المستوى الرفيع واللغة الثانية للمدارس اللغات والمتميز لغات والخاصة قبل الإدارة التعليمية.

5. يتم عقد الامتحانات بمعدل نصف فترة أو فترة كاملة حسب الوزن النسبي لكل مادة.

6. امتحانات مادة الحاسب الآلي (التكنولوجيا) تجرى ضمن مواد التربية المهنية كمادة نشاط.

7. تُعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسي المعتاد دون التأثير على سير الحصص الدراسية.

يتم الإشراف على سير الامتحانات من قبل الإدارات التعليمية، بينما يتولى الموجهون المتخصصون إعداد الأسئلة بما يتوافق مع المناهج المقررة حتى الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني، وتعد هذه الامتحانات التقييم الشهري الأول خلال الترم الثاني.

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