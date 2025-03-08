جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025.. اعرف امتى

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني.. شهدت الساعات الماضية تساؤلات كثيرة من قبل أولياء الأمور حول مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025.

حيث يبحث الجميع عن التفاصيل الدقيقة استعدادًا لموسم الامتحانات، وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025.

مواعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

امتحانات الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

- 18 مايو 2025: بداية امتحانات المواد التي لا تُضاف للمجموع.

- 24 مايو – 29 مايو 2025: امتحانات باقي المواد.

الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية):

- 31 مايو 2025: بداية امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية.

- 4 يونيو 2025: نهاية امتحانات الشهادة الإعدادية.

- 3 أغسطس 2025: بداية امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي:

- 24 مايو 2025: بداية امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي.

- 29 مايو 2025: نهاية امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

- 14 يونيو 2025: بداية امتحانات الثانوية العامة.

- 26 يوليو 2025: امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين.

الشهادة الإعدادية 2025

موعد امتحانات الدبلومات الفنية الترم الثاني 2025

- 31 مايو 2025: بداية امتحانات الدبلومات الفنية في مختلف التخصصات.

موعد اجازات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025

- طلاب صفوف النقل (من الابتدائي حتى الثانوي):

30 مايو 2025: بداية إجازة نهاية العام الدراسي.

- طلاب الشهادة الإعدادية:

5 يونيو 2025: بداية إجازة نهاية العام الدراسي.

تأتي هذه المواعيد وفقًا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وتستهدف تنظيم سير العملية التعليمية بشكل يضمن تقديم امتحانات متوازنة وفي الوقت المناسب.

نماذج استرشادية لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

كما يُتاح موقع وزارة التربية والتعليم، تحميل نماذج استرشادية للصف الثالث الإعدادي 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا ،

اختيار بوابة التعليم الالكتروني ثم المرحلة الإعدادية

اختيار بوابة التعليم الالكتروني ثم المرحلة الإعدادية بعد ذلك اختيار قسم "النماذج الاسترشادية، واختيار السنة الدراسية ومنها الى تحديد الفصل الدراسي الثاني

كما يمكن تحميل النماذج الاسترشادية لجميع المواد الدراسية: اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، اللغة الإنجليزية، والضغط على تحميل الملف

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