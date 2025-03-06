موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في الجيزة.. التعليم توضح

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في الجيزة.. عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موسعًا مع ريحاب عريق وكيل المديرية، لمناقشة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025.

وبناءً على ذلك، تم عقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بديوان المديرية للكشف عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في الجيزة بحضور موجهي عموم المواد ومسئولي المطبعة السرية، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لمواجهة التحديات المتوقعة خلال الامتحانات.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في الجيزة

الموجز يكشف موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في الجيزة عبر التقرير التالي.

وناقش وكيل الوزارة مع الحضور العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بإعدادات الامتحانات، حيث أكد على ضرورة تحقيق أعلى معدلات الجودة في كافة أعمال الامتحانات، وضمان العدالة والنزاهة في تقييم الطلاب.

جاءت خطة الوزارة للكشف عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في الجيزة في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي شدد على أهمية تنظيم الامتحانات بالشكل الذي يضمن تحقيق العدالة لجميع الطلاب.

مكافحة الغش وتطبيق آلية جديدة للرقابة

في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الغش وضمان نزاهة الامتحانات، أكد سعيد عطية على تطبيق نظام بار كود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة، كما تم وضع آلية جديدة لتظريف أوراق الامتحانات في أكياس مُعتمة مغلقة، لا يتم فتحها إلا داخل لجان السير، ويشمل ذلك أيضًا محاضر الفتح التي يتم توقيعها من قبل الملاحظين، وتحديد موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة.

كما تم التشديد على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان، لضمان عدم حدوث أي تلاعب.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، يوم السبت 24 مايو 2025، على أن يتم الإعلان عن الجداول التفصيلية قريبًا.

الخريطة الزمنية للدراسة في الترم الثاني 2025

جاءت الخطة الزمنية للترم الثاني كما يلي:

بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 8 فبراير 2025.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: الخميس 5 يونيو 2025.

بداية امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 24 مايو 2025.

بداية امتحانات الدبلومات الفنية: السبت 31 مايو 2025.

بداية امتحانات الثانوية العامة: السبت 14 يونيو 2025.

تنظيم توزيع أوراق الأسئلة قبل بدء الامتحانات

فيما يتعلق بتنظيم سير العمل، شدد وكيل الوزارة على أهمية تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق إلى اللجان قبل موعد بدء الامتحانات بوقت كافٍ.

كما أشار إلى ضرورة عدم فتح المظاريف الخاصة بأسئلة الامتحان إلا داخل اللجان الفرعية، وذلك قبل بداية الامتحان بـ خمس دقائق فقط.

دور معلمي المرحلتين الابتدائية والإعدادية في أعمال الملاحظة

كما أوضح سعيد عطية أنه تم تحديد أعمال لجان الإدارة والنظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، مع الاستعانة بعدد من معلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية، ستتم الاستعانة أيضًا بمعلمين من المرحلة الابتدائية في أعمال الملاحظة بالامتحانات، مع التزام إدارة الإحصاء في المديرية بتوفير بيانات دقيقة عن المعلمين المقرر إشراكهم.

وأكد على ضرورة عدم قبول أي اعتذارات إلا إذا كانت مصحوبة بمستندات قانونية.

اتباع الإجراءات الوزارية لضمان سير الامتحانات

كما شدد عطية على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات المنظمة لعمل لجان سير الامتحانات طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المعمول بها في جميع اللجان، ويهدف ذلك إلى ضمان سير الامتحانات بسلاسة وبدون مشاكل قد تؤثر على العدالة أو النزاهة.

تأتي استعدادات وزارة التربية والتعليم بالجيزة لامتحانات الشهادة الإعدادية في إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لضمان نزاهة وجودة العملية التعليمية، هذه الترتيبات ستساعد في توفير بيئة امتحانية آمنة وشفافة، مع التركيز على العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.

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